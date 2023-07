EA Sports FC 24: data di uscita, edizioni, squadre e tutto quello che sappiamo sull'erede di FIFA 23

In vista del lancio nei negozi di EA Sports FC 24 abbiamo riepilogato in questo articolo tutte le informazioni disponibili sull'erede di FIFA 23.

EA Sports FC 24 arriverà nei negozi di tutto il mondo tra circa due mesi, portando con sé grandi novità, a partire dal nome. Si tratta a tutti gli effetti dell'erede di FIFA 23, ma da questo capitolo in poi la serie di Electronic Arts non sfrutterà più la licenza FIFA e adotterà il nome "EA Sports FC". Cosa cambia nella sostanza? A parte nome e logo, i giocatori possono aspettarsi la classica esperienza calcistica virtuale firmata EA Sports, chiaramente con tutte le novità contenutistiche e di gameplay che è lecito aspettarsi da un nuova iterazione della serie, che quest'anno in particolare sono piuttosto interessanti. In questo articolo abbiamo riassunto tutte le informazioni utili in vista del debutto di EA Sports FC 24, dalla data di uscita alle varie edizioni disponibili, dalle novità principali in termini di gameplay alla lista di tutte le squadre e i campionati confermati per il momento e che aggiorneremo nel corso del tempo.

EA Sports FC 24 è il seguito di FIFA 23? Perché il nome è cambiato? Partiamo dalla questione del cambio di nome, una novità che potrebbe confondere i giocatori che non bazzicano spesso sui siti specializzati e che quindi quest'anno comprensibilmente potrebbero rimanere sorpresi dal non trovare "FIFA 24" sugli scaffali del proprio negozio di fiducia o presso gli store online. EA Sports FC 24 è a tutti gli effetti l'erede di FIFA 23 e una continuazione del franchise EA Sports, quindi, nome e logo a parte, potete aspettarvi tutte le caratteristiche che definiscono la serie, incluse le modalità storiche come Ultimate Team (d'ora in poi FC Ultimate Team), così come il sempre elevato numero di licenze ufficiali, che quest'anno includono oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre e 30 campionati. Il motivo per cui da ora in poi la serie assumerà il nome EA Sports FC è che dopo una lunga e proficua collaborazione, Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association hanno deciso di concludere l'accordo per la licenza ufficiale FIFA. Sciolto questo dubbio, precisiamo che in un futuro probabilmente non molto lontano troverete nei negozi sia "EA Sports FC" che "FIFA", ma nel secondo caso parliamo di un'esperienza calcistica virtuale che verrà realizzata da uno studio completamente differente e slegato da Electronic Arts. Questo perché la Fédération Internationale de Football Association ha già iniziato da tempo le trattative per dare vita a una nuova serie calcistica nel 2024 affidando la licenza ufficiale FIFA a un altro editore, ancora da svelare. Il candidato più plausibile è 2K, che vanta una grande esperienza nell'ambito dei videogiochi sportivi grazie a serie di successo come quella di NBA 2K.

EA Sports FC 24: data di uscita e differenze tra le versioni EA Sports FC 24 sarà disponibile nei negozi a partire dal 29 settembre 2023, per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Quest'ultima versione sarà acquistabile solo in digitale su Steam, Epic Games Store, EA App, nonché inclusa all'interno dell'abbonamento EA Play Pro Edition (dal prezzo di 14,99 euro al mese) nell'edizione Ultimate Edition. Tuttavia ci sono vari modi per iniziare a giocare già una settimana prima, ovvero dal 22 settembre. L'accesso anticipato viene garantito con l'acquisto della Ultimate Edition per console PlayStation, Xbox e PC, tramite l'abbonamento EA Play Pro (solo su PC). Gli abbonati a EA Play (servizio incluso anche in Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass) invece possono giocare per 10 ore la versione completa a partire dalla medesima data. Tenete presente che solo le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S supportano HypermotionV, la tecnologia che offrirà animazioni ancora più realistiche che in passato grazie ai dati volumetrici registrati analizzando numerose partite ufficiali dei maggiori campionati e competizioni internazionali. C'è da fare poi un discorso a parte per la versione Nintendo Switch, che per la prima volta dopo tanti anni non sarà una "Legacy Edition" troppo limitata in termini di gameplay e modalità rispetto alle altre. Questo significa che anche su Switch EA Sports FC 24 girerà tramite l'ausilio del potente motore grafico Frostbite come le altre versioni e saranno incluse tutte le modalità presenti in quelle PS4 e Xbox One, incluso Ultimate Team. Le differenze in negativo sono la mancanza del cross-play con le altre piattaforme, il limite dei 30 fps e l'assenza della già citata tecnologia HyperMotion V.

EA Sports FC 24: edizioni, prezzi, contenuti, bonus di prenotazione e preload EA Sports FC 24 sarà disponibile in due edizioni differenti: la Standard Edition e l'Ultimate Edition, quest'ultima solo negli store digitali. La versione Nintendo Switch invece sarà acquistabile solo nel formato Standard Edition. EA Sports FC 24 Standard Edition sarà acquistabile al prezzo di 79,99 euro per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, a 69,99 euro per PC (solo in digitale, via Steam, Epic Games Store ed EA App) e di 59,99 euro per Nintendo Switch. Prenotando la Standard Edition entro il 29 settembre 2023 riceverete i seguenti bonus di prenotazione: Oggetto atleta di copertina in prestito (10 partite)

2 oggetti ambasciatore a scelta in prestito (scegli 1 giocatore e 1 giocatrice per 5 partite)

Slot stili di gioco Club sbloccato

Punti personalità giocatore aggiuntivi nella Carriera giocatore

Un preparatore a 5 stelle disponibile in Carriera tecnico

Gioca entro l'1 novembre per ottenere lo stato di Founder EA Sports FC 24 Ultimate Edition è disponibile solo in formato digitale al prezzo di 109,99 euro per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. E di 99,99 euro per PC via Steam, Epic Games Store ed EA App. Include: Oggetto Eroe Ultimate Team UEFA Champions League o UEFA Women's Champions League non scambiabile dal 27 novembre

Fino a 7 giorni di accesso anticipato: inizia a giocare dal 22 settembre

4.600 FC Points

Accesso a una campagna Nike in Ultimate Team a partire dal 22 settembre

Oggetto giocatore campagna Nike Ultimate Team in prestito (24 partite)

Divisa Nike x EA SPORTS FC™ Ultimate Team

Oggetto giocatore Ultimate Team Squadra della settimana 1 non scambiabile

Tutti gli incentivi della Standard Edition (che abbiamo elencato qui sopra)

Gioca entro l'1 novembre per ottenere lo stato di Founder Segnaliamo inoltre che se siete abbonati a EA Play beneficerete di uno sconto del 10% acquistando EA Sports FC 24 sullo store digitale della piattaforma associata all'abbonamento. Gli iscritti a EA Play Pro (solo EA App su PC) possono accedere alla versione Ultimate senza alcun costo aggiuntivo dal 22 settembre.

Upgrade alle versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X|S Precisiamo che acquistando una qualsiasi edizione di EA Sports FC 24 in digitale su PlayStation Store riceverete sia la versione PS5 che PS4, allo stesso modo su Xbox Store riceverete sia quella Xbox Series X|S che Xbox One. Per quanto riguarda l'acquisto delle versioni fisiche per PlayStation le cose si fanno leggermente più complicate. La Standard Edition per PS4 permette di accedere anche alla versione PS5 tramite un aggiornamento gratuito e dunque è fruibile su entrambe le console. Al contrario la Standard Edition fisica per PS5 non include la versione old-gen. La situazione su Xbox è decisamente più semplice. Esiste infatti una Standard Edition fisica unica che include sia la versione Xbox Series X|S che Xbox One, dunque non rischiate di sbagliarvi.

Cross-play e Cross-progression In EA Sports FC 24 il cross-play, ovvero la possibilità di giocare con utenti che utilizzano console differenti, sarà disponibile per le piattaforme della stessa generazione. Dunque le versioni PS5, Xbox Series X|S, PC saranno compatibili l'una con l'altra. Lo stesso discorso vale per le versioni di FIFA 23 per PS4 e Xbox One. Non è supportato invece il cross-play tra piattaforme di generazioni differenti, dunque i giocatori PS5, Xbox Series X e PC non possono giocare con quelli su PS4 e Xbox One. Nintendo Switch invece non supporta in alcun modo il cross-play. Il cross-play sarà supportato per le seguenti modalità: Club

Stagione Co-op

Volta Football (Arcade, Rose)

Co-op Ultimate Team (Squad Battles, Rivals, Amichevoli)

Ultimate Team (Rivals, Champions, Draft online, Amichevoli Online, Gioca con un amico)

Amichevoli Online

Stagioni Online Per il momento non sono stati condivisi dettagli precisi sulla cross-progression, ovvero la possibilità di trasferire i propri progressi e i contenuti acquistati da una piattaforma all'altra. Se le cose funzioneranno come in FIFA 23, allora tutto ciò che riguarda Ultimate Team e Volta Football, potrà essere trasferito tra piattaforme della stessa famiglia, quindi da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S e viceversa. I progressi in tutte le altre modalità, tra cui Stagioni Online, Stagioni Co-op, modalità Carriera, Pro Club, ecc., invece sono collegati alla piattaforma su cui stai giocando e non saranno quindi trasferibili.

Requisiti di sistema per PC Di seguito i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC di EA Sports FC 24: Minimi Sistema operativo: Windows 10 - 64-Bit

Processore: Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHZ

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB or AMD Radeon RX 570 4GB

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile Consigliati Sistema operativo: Windows 10 - 64-Bit

Processore: Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz or AMD Ryzen 7 2700X @ 3.7 GHZ

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 or AMD RX 5600 XT

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Accesso anticipato e versione di prova Gli abbonati a EA Play (che ricordiamo, è incluso in Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass) potranno giocare a EA Sports FC 24 già a partire dal 22 settembre con una versione di prova completa da 10 ore. Gli abbonati a EA Play Pro (disponibile solo Origin ed EA App) e gli acquirenti della Ultimate Edition possono accedere al gioco completo in accesso anticipato dal 22 settembre 2023.

I campionati, squadre e stadi confermati per EA Sports FC 24 Per il momento Electronic Arts non ha ancora condiviso gli immancabili listoni con tutte le squadre e gli stadi confermati per EA Sports FC 24, che non mancheremo di includere in questo articolo non appena saranno disponibili. Nel frattempo però il publisher ha già svelato che avremo l'imbarazzo della scelta tra "oltre 700 squadre provenienti da più di 30 campionati" e 115 stadi. Non mancheranno i campionati maggiori, come la Premier League, LaLiga EA Sports, la Bundesliga e la Serie A TIM, e le competizioni più importanti a livello europeo, inclusa la UEFA Champions League, l'Europa League e la SuperCup, nonché i tornei per club sudamericani, inclusa la CONMBEBOL Libertadores.