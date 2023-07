EA Sports FC 24, le modalità, da Ultimate Team ai Club

Tutto questo cappello per dire che, dopo la presentazione di tutte le novità sul campo da gioco, siamo pronti a raccontarvi delle novità delle modalità di EA Sports FC 24 . Sempre che nelle prossime settimane EA Sports non sveli qualcos'altro, dato che hanno detto più volte di non aver detto tutto quello che c'è da sapere sul nuovo gioco.

Dire quindi, che il gameplay è più importante delle modalità è vero, ma fino a un certo punto: chiedere per referente a PES che per alcuni anni è stato meglio sul campo da gioco virtuale, ma letteralmente distrutto dalla mancanza di un'alternativa convincente a FUT e a tutte le altre modalità di gioco confezionate da EA Sports .

In un gioco sportivo il gameplay è la cosa più importante, dato che è il modo in cui la disciplina di riferimento viene trattata. Ritenere, però, le modalità di gioco una cosa secondaria è, però, un po' ingenuo. Per capire meglio quello che vogliamo dire basta dire un nome, o meglio un acronimo: FUT. FIFA Ultimate Team (d'ora in poi FC Ultimate Team) è nata come DLC di FIFA 09 e si è trasformata nel giro di poco tempo nella modalità regina di tutta l'esperienza, soppiantando carriere varie, divisioni online e tutto il resto. Il motivo è semplice: genera miliardi di dollari ogni anno tenendo incollati i giocatori allo schermo a suon di aggiornamenti, concorsi e iniziative.

Carriera da allenatore

Zidane troverà una squadra in EA Sports FC 24?

Altri due pilastri di EA Sports FC 24 sono, ovviamente, le due modalità carriera. Per quanto riguarda la carriera da allenatore, EA Sports si è impegnata per far sì che sia più semplice poter creare le proprie tattiche e far sì che i giocatori in campo seguano correttamente le indicazioni, ispirandosi a 7 differenti modi di giocare che vanno dal contropiede del Real Madrid di Ancelotti al tiki taka del Barça di Guardiola. Inoltre si potranno anche cambiare le tattiche durante la partita.

Per aiutare a sviluppare i talenti della propria squadra in EA Sports FC 24 sarà possibile assumere degli allenatori di supporto in grado, in base alle loro abilità, di migliorare aspetti specifici del gioco. Un po' come succede con gli assistenti di Football Manager.

Gli allenatori saranno fondamentali per sviluppare le abilità di squadra

Inoltre ci saranno tutta una serie di decisioni da prendere prima di ogni partita, come per esempio l'allenamento da effettuare. Questo migliorerà un aspetto specifico della squadra e andrà usato con molta attenzione: prima di incontrare la capolista sarà bene allenare la difesa, mentre con una squadra che si chiude potrebbe far comodo affilare il tiro da fuori.

Sono stati introdotti nuovi momenti dinamici, ovvero filmati pensati per sottolineare la vittoria di una coppa o di un campionato, come per esempio il giro d'onore sull'autobus scoperto.