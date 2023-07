EA Sports FC 24: il video di gameplay ufficiale ci presenta le novità dell'ex-FIFA

EA Sports FC 24: le novità più importanti

EA Sports FC 24 mira a migliorare ulteriormente una formula amata

Come vi abbiamo spiegato nel nostro provato, EA Sports FC 24 utilizza HyperMotion V, ovvero "volumetrico", termine tramite il quale EA indica la capacità di analizzare i movimenti di una partita televisiva. Questa nuova evoluzione della tecnologia usata da anni da Electronic Arts ha permesso al team di ottenere accesso a più animazioni dei calciatori più famosi, con tanti dettagli sul movimento delle braccia, delle mani, la posizione del busto e non solo.

Play Styles, invece, sono speciali bonus che permettono di rendere unico il modo di giocare di un calciatore di EA Sports FC 24: ad esempio Vinicius Jr. dispone di un Play Styles di qualità nel dribbling, mentre Mbappé è in grado di aggredire in modo più efficace gli spazi aperti. Nel corso dei mesi arriveranno nuove varianti dei giocatori già presenti nel gioco con più Play Stiles (sette al lancio per ogni giocatore, dieci al massimo in futuro). In totale, ci saranno 34 diversi Play Styles, che però raddoppieranno considerando che vi saranno delle versioni "Plus" e delle versioni "dorate".

Infine, viene spiegato che il Frostbite è stato migliorato e che è ora ancora più scalabile. Dopo anni, ad esempio, la versione Switch non sarà "Legacy", ovvero includerà qualche miglioramento invece di essere una copia delle edizioni precedenti. Ci saranno in pratica le stesse modalità delle versioni PS4 e Xbox One, ma non ci sarà il cross-play e nessuna novità dell'HyperMotion V (che manca anche su PS4 e Xbox One). Inoltre su Switch EA Sports FC 24 non andrà oltre i 30 FPS.

Per quanto riguarda le modalità di EA Sports FC 24, troveremo Football Club Ultimate Team, le due solite modalità carriera (da allenatore e da giocatore), Club e Volta. Per tutti i dettagli potete leggere il nostro articolo dedicato.