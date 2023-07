Gran Turismo: alcuni abbonati PS Plus stanno ricevendo un invito per vedere il film in anticipo

Sulla base di alcune segnalazioni emerse online e riportate da Playstationlifestyle, abbiamo modo di scoprire che Sony sta invitando tramite email alcuni utenti PS Plus a vedere il film di Gran Turismo in anticipo. La data dello spettacolo sarebbe l'8 agosto 2023, ovvero tre giorni prima della distribuzione del film negli Stati Uniti.

La promozione, infatti, pare essere almeno per il momento un'esclusiva degli USA. Ovviamente il tutto è legato solo a specifici cinema, quindi è credibile che non si possa scegliere la sala dove andare a vedere il film di Gran Turismo. Inoltre, il numero di biglietti (che vanno comprati, non sono in regalo) per l'anteprima è limitato e chi sarà troppo lento a reclamare un posto potrebbe perdere la propria possibilità, pur essendo stato invitato. Infine, è necessario dimostrare di essere iscritti a PS Plus in fase di acquisto del biglietto d'accesso anticipato. Dovremo vedere se il tutto si estenderà fuori dagli USA, anche se pare improbabile.