Pokémon Sleep disponibile da oggi su iOS e Android in Italia, con download gratis

Una volta svegli, sarà possibile controllare i risultati della misurazione del sonno , scoprire gli stili di sonno dei Pokémon che si sono fatti vedere in quel lasso di tempo e contribuire alle ricerche sul sonno del Professor Neroli registrando questi dati nel Sonnodex.

Annunciato nel 2019, Pokémon Sleep è semplice da utilizzare: basta posizionare il proprio dispositivo smart o Pokémon GO Plus + vicino al cuscino prima di mettersi a dormire.

Pokémon Sleep è disponibile da oggi su iOS e Android in Italia: è possibile effettuare il download gratis da App Store o Google Play e scoprire le tante peculiarità di questa applicazione dedicata alla qualità del sonno.

Un dispositivo speciale

Pokémon Sleep, Snorlax se la dorme della grossa

Il dispositivo Pokémon GO Plus +, disponibile in Europa a partire dal 21 luglio, consentirà di utilizzare Pokémon Sleep e di ottenere svariati bonus nei giochi, ad esempio un Pikachu con cappellino da notte.

Non è tutto: l'applicazione si interfaccerà anche con Pokémon GO, dando vita a ricerche speciali per incontrare anche uno Snorlax con cappellino da notte.