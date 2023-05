Gran Turismo, il film: il regista Neill Blomkamp ammette la sua ossessione per le auto

Gran Turismo è una importante serie di videogiochi di PlayStation, forse quella che meno ci si aspettava di veder trasposta in una versione cinematografica. Soprattutto, però, molti sono rimasti sorpresi di vedere il regista Neill Blomkamp prendere le redini del progetto, considerando che è noto soprattutto per opere sci-fi. In realtà, però, Blomkamp ha affermato che le auto sono una sua grande passione.

"Sono ossessionato dalle auto. Totalmente ossessionato. Quindi mi sono detto: 'Sì, probabilmente dovrei fare questo film'", racconta Blomkamp a proposito delle sue passioni per i motori.

Ricordiamo che Gran Turismo ruoterà attorno alla vera storia di Jann Madenborough, interpretato da Archie Madekwe. David Harbour e Orlando Bloom lo alleneranno da bordo pista, in quella che sembra la rivisitazione di Blomkamp di un film sportivo.

"Penso che probabilmente alla fine rientrerà in quel genere [ndr, sportivo]", ammette. "Sicuramente non la penso in questo modo, ma credo sia difficile non farlo. È sicuramente il film che più si avvicina a un film sportivo, questo è certo!".

David Harbour ha invece spiegato come il film evita la "maledizione degli adattamenti" dei giochi.