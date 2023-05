Alan Wake 2: un leak svelerebbe il mese di uscita, la fonte è il doppiatore del protagonista

Alan Wake 2 è uno dei giochi più attesi dell'anno e i fan non vedono l'ora di scoprire quando potranno mettervi le mani sopra. Per ora, a livello ufficiale, non ci sono informazioni, ma il doppiatore di Alan Wake - Matthew Porretta - si è fatto sfuggire un'informazione a riguardo: il mese di uscita sarebbe ottobre 2023.

Il tutto è stata condiviso durante un'intervista con il team del podcast Monsters, Madness and Magic. Precisamente nell'episodio 192 disponibile qui, al minuto 16:50, Matthew Porretta afferma che Alan Wake 2 dovrebbe uscire a ottobre 2023.

Come sempre, ripetiamo che non si tratta di una comunicazione ufficiale. Porretta è il doppiatore di Alan Wake, ma non rappresenta Remedy Entertainment quindi non possiamo considerare le sue parole come certe. Anche ammesso che le informazioni siano corrette, bisogna ricordare che la data di uscita potrebbe cambiare. Esiste anche la possibilità che Porretta abbia condiviso (per sbaglio) informazioni già ora non più aggiornate e precise.

In altre parole, non fate troppo affidamento su quanto detto dal doppiatore di Alan Wake 2. Ottobre sembra comunque un mese credibile per un gioco come Alan Wake 2. Si tratta di un mese di punta per i videogiochi e molti grandi AAA optano per tale periodo.

Ricordiamo anche che Remedy ha già confermato che il gioco arriverà nel 2023 e che non ci saranno ritardi. È possibile che avremo modo di scoprire di più a riguardo in uno dei prossimi eventi videoludici, come il PlayStation Showcase, l'Xbox Showcase oppure uno degli eventi della Summer Game Fest di Geoff Keighley.