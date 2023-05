Cities: Skylines è disponibile ad accesso gratuito fino a domani su Steam

Cities: Skylines è disponibile con accesso gratuito su Steam fino a domani, 22 maggio 2023. Potete quindi giocare gratuitamente al gioco gestionale tramite la piattaforma di Valve su PC.

Cities: Skylines è un gioco sandbox di simulazione di creazione di città. Si tratta di uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni. Il gioco originale è stato pubblicato nel 2015.

Ricordiamo che Cities: Skylines è disponibile anche su Epic Games Store, Microsoft Store, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Al momento, però, solo la versione Steam è disponibile in prova gratuita.

È anche in sviluppo Cities: Skylines 2. A questo riguardo, ecco tutto quello che sappiamo su Cities: Skylines 2.

Nella nostra recensione per Nintendo Switch vi abbiamo spiegato che "Non possiamo fare altro che ribadire quanto detto in precedenza, considerando Cities: Skylines il miglior city builder ad impostazione classica dai tempi di SimCity 4, cosa particolarmente vera su console vista la scarsa quantità di concorrenti. Resta fermo il problema inevitabile di una certa scomodità nell'utilizzo dell'interfaccia sui controller console, forse leggermente accentuato in questa versione Nintendo Switch che accusa anche alcuni peggioramenti sul lato tecnico, in termini soprattutto di prestazioni. D'altra parte, se avete voglia di un gioco di costruzione e simulazione urbana su Switch non ci sono molte altre proposte e questa, fortunatamente, è anche la migliore scelta possibile nell'ambito, oltretutto con il vantaggio peculiare di poter essere fruito in mobilità sebbene questa versione non rappresenti il miglior modo in assoluto di giocare a Cities: Skylines."