Zelda: Tears of the Kingdom, il produttore Eiji Aonuma lo ha finito 'circa 20 volte'

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un gioco a mondo aperto che può richiedere molte ore per essere completato, ma è anche possibile accorciare la propria avventura e finire il gioco molto velocemente. Anche tenendo conto di ciò, Eiji Aonuma - il produttore della serie - ha appena annunciato qualcosa di sorprendente: ha finito il gioco ben 20 volte.

Nella video intervista "Chiedi agli sviluppatori" di Nintendo. Aonuma ha raccontato di come, durante i test del gioco, si sia dovuto affrettare a completare la storia principale "dall'inizio alla fine". Il suo consiglio è comunque quello di prendersi il tempo necessario e di non correre subito verso il finale.

A quanto pare, alcune delle sue sessioni di gioco più divertenti si sono svolte durante l'esplorazione di "sentieri secondari" e le scoperte personali lungo il percorso. E se vi state chiedendo come si sia sentito Aonuma dopo aver completato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom "molte volte", afferma che non si è mai annoiato una volta.

Eiji Aonuma

Aonuma è comunque in buona compagnia: Masahiro Sakurai, director di Super Smash Bros. Ultimate, ha confermato di aver completato anche l'avventura principale di Tears of the Kingdom, sconfiggendo il "boss finale" da pochissimo.

