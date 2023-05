Mass Effect: Andromeda, il director avrebbe voluto creare un seguito per risolvere i problemi

L'ex scrittore e director di BioWare Mac Walters è stato coinvolto nella serie Mass Effect per tutta la sua durata, da sceneggiatore senior a scrittore principale della trilogia originale e infine direttore creativo di Andromeda, e ha parlato dei fallimenti di quello spin-off e di come gli sarebbe piaciuto vedere un seguito di Andromeda.

"Vorrei solo che fossimo stati in grado di farne un secondo, perché in quel caso avremmo visto davvero la rifinitura, proprio come abbiamo fatto da [Mass Effect] a [Mass Effect 2] nella [trilogia] originale", ha detto Walters a Eurogamer.

"Se avessimo provato a creare tutti i contenuti di Mass Effect 3 con il team di Mass Effect 1, ci sarebbero voluti dieci anni", aggiunge Walters. "Allo stesso modo, c'erano un sacco di cose che abbiamo dovuto reimparare e rielaborare [con Andromeda] e, alla fine, quando lo fai, è molto, molto impegnativo pubblicare con la stessa qualità della terza iterazione, e non ci siamo riusciti. Probabilmente, con il senno di poi, avremmo dovuto ridurre maggiormente la portata e fare il possibile per [garantire] la qualità".

Purtroppo per il director, Mass Effect Andromeda è arrivato dopo una trilogia molto amata e, dal suo punto di vista, gli appassionati non erano pronti per un capitolo di transizione. Perlomeno, un nuovo capitolo slegato da Andromeda è in arrivo.