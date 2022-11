Mass Effect: Bioware immagine teaser e dettagli del nuovo capitolo per l'N7 Day

Mass Effect, un'immagine del nuovo capitolo in sviluppo

In occasione dell'N7 Day, Bioware ha pubblicato un'immagine teaser del prossimo Mass Effect, fornendo nuovi dettagli sullo stato di sviluppo del gioco, il tutto tramite un post sul suo blog ufficiale.

L'N7 Day cade il 7 novembre di ogni anno e di solito è accompagnato da grandi attese da parte dei fan, che in questo caso non sono state deluse. Nel post possiamo infatti leggere che lo sviluppo procede davvero bene e che il team di sviluppo al lavoro sul gioco è cresciuto enormemente per dimensioni: "Stanno lavorando duramente per creare nuovi personaggi e luoghi, che amerete, così come alcuni già conosciuti ricorderete sicuramente."

Bioware ha poi promesso che quando sarà pronta, condividerà più informazioni sul nuovo Mass Effect, ringraziando tutti quelli che continuano a far parte della comunità dei fan: "Ci piace dare vita a questo universo e, anche se ci sarebbe molto altro che vorremmo condividere con voi, ne parleremo un'altra volta."

Qui arriva la nuova immagine, che è davvero interessante. Mike Gamble, il director del gioco, la descrive così: "Abbiamo intercettato dello strano materiale proveniente da una delle stazioni di monitoraggio dello spazio conosciuto. Potrebbe essere nulla ma..."

L'immagine in sé è una versione in alta definizione di un artwork già apparso nel catalogo dedicato ai 25 anni di Bioware. Osservandolo si nota un dettaglio davvero interessante, ossia la scritta MR7, che secondo la teoria più accreditata in rete sta per "Mass Relay 7", ossia una parte della rete galattica conosciuta come Mass Relay. Considerando come sono andate le cose nei Mass Effect, perché qualcuno sta costruendo un nuovo Relay? Per scoprirlo non ci resta che attendere il gioco completo.

Nel frattempo è giusto ricordare che Bioware sta ultimando i lavori su Dragon Age Dreadwolf, attualmente in fase alpha e giocabile dall'inizio alla fine. Mass Effect uscirà sicuramente dopo il nuovo Dragon Age.