Lost Ark: arrivano Geralt e Ciri da The Witcher

L'MMO Lost Ark sta per ricevere l'inaspettata visita di Geralt di Rivia e Ciri, dalla serie The Witcher. I due si occuperanno naturalmente di un problema di mostri, in un crossover che i fan dei due universi narrativi ameranno sicuramente.

L'annuncio è stato dato in forma congiunta dagli account ufficiali di Lost Ark e della serie The Witcher su Twitter, con un messaggio praticamente identico: "In quali nuove avventure incapperà Geralt ad Arkesia? Scopritelo quando The Witcher arriverà in Lost Ark nel 2023."

In realtà l'annuncio del crossover per la versione coreana di Lost Ark fu dato a giugno. In quel caso si parlò espressamente di The Witcher 3: Wild Hunt, mentre per la versione occidentale si fa riferimento al brand The Witcher. Proprio dalla comunicazione coreana vengono più informazioni, visto che gli sviluppatori di Smilegate hanno mostrato alcune immagini del crossover in uno streaming, in cui è visibile anche Ciri.

In una delle immagini possiamo vedere un villaggio in festa che sorge sotto una montagna con in cima scolpita una testa di lupo sullo stile di un medaglione da Witcher. Nella terza e ultima possiamo vedere Geralt di spalle. Da notare che Geralt e Ciri sono in entrambi i casi personaggi non giocanti con cui i giocatori possono interagire.

Per il resto, aspettiamoci più informazioni nelle prossime settimane, quando l'evento sarà lanciato in Corea del Sud.