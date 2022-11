Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX: la recensione delle cuffie gaming wireless con ottima autonomia

State cercando un paio di cuffie wireless capaci di connettersi a tutte le piattaforme da gioco con un'autonomia lunghissima? Bene, siete capitati nel posto giusto, perché oggi vi vogliamo parlare delle Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX. Turtle Beach non è certo l'ultima arrivata tra le aziende che si contendono questo mercato, dove la concorrenza negli ultimi anni è a dir poco agguerrita. Fortunatamente noi videogiocatori possiamo solo che gioire di questo, perché con il passare dei mesi, abbiamo sempre più scelta in fase d'acquisto. Tralasciando il nome, a nostro parere inutilmente complesso, questo headset da gaming ci ha da subito conquistato con le sue funzionalità, una qualità del suono pregevole ed un ottimo microfono, oltre alle caratteristiche sopra menzionate. Anche il prezzo poco inferiore a 200€ ci sembra in linea con quanto offre questa periferica, soprattutto per la sua natura senza fili con la possibilità di connettersi parallelamente a due sorgenti audio distinte. Non vogliamo dilungarci troppo in questa introduzione, quindi vi invitiamo a proseguire la lettura. In questa recensione andremo ad analizzare come di consueto, il profilo tecnico, i tratti caratteristici del design e vi racconteremo come abbiamo vissuto la nostra esperienza d'uso in compagnia dell'headset.

Caratteristiche tecniche La confezione delle cuffie Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX I generosi padiglioni delle cuffie over-ear Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX nascondono al loro interno dei driver al neodimio da 50 millimetri. Essi sono in grado di erogare le frequenze sonore nello spettro che va dai 20 Hz ai 22 kHz, per coprire (con anche un po' di margine) il suono udibile dalle nostre orecchie. Una base di partenza sicuramente importante, ma non certamente rivoluzionaria. Quello che stupisce della scheda tecnica sono le opzioni di connettività. Le Stealth 700 Gen 2 MAX sono in grado di connettersi a tutti i dispositivi che vi possono venire in mente: console PlayStation e Xbox, Nintendo Switch, PC e Mac, senza dimenticare gli smartphone e i tablet oppure il sempre più popolare Steam Deck. Bisogna però fare una precisazione, perché il produttore non è stato molto chiaro a definire la propria linea di prodotti. In commercio esistono due modelli delle Stealth 700 Gen 2 MAX, entrambi posizionati al medesimo prezzo di listino. Solamente il modello Xbox sarà compatibile con tutti i dispositivi sopra citati. Il modello dedicato alle console Sony invece non permette il funzionamento con le macchine da gioco Microsoft. Una scelta veramente inspiegabile, perché bastava rilasciare sul mercato un unico prodotto universale, senza creare inutili fraintendimenti. Per poter essere abbinato a tutti questi dispositivi, l'headset di Turtle Beach presenta un duplice collegamento wireless. Sarà infatti possibile eseguire un accoppiamento sia tramite il dongle USB da 2,4 GHz incluso nella confezione, oppure con il classico standard Bluetooth. Possiamo quindi riprodurre due sorgenti audio contemporaneamente, andando anche a regolare i rispettivi volumi per trovare il giusto bilanciamento. Il padiglione che nasconde i potenti driver da 50 millimetri al neodimio delle Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX Come per qualsiasi headset da gaming, non poteva mancare il classico microfono sull'asta. Non è possibile rimuoverlo del tutto, ma si può nascondere elegantemente nella scocca dei padiglioni. Tramite l'applicazione Audio Hub di Turtle Beach è possibile attivare anche la riduzione del rumore per migliorare la campionatura della nostra voce. C'è poi il discorso autonomia, perché queste Stealth 700 Gen 2 MAX hanno una batteria veramente... MAX! Con ben 1050 mAh riescono a garantire un utilizzo continuo per circa 40 ore. Ma quello che ci ha stupito ancora di più è la funzione di ricarica rapida. Oltre a poter essere caricate direttamente mentre le stiamo utilizzando, con soli 15 minuti di collegamento ad una fonte di corrente possiamo acquisire ben 8 ore di autonomia. Scheda tecnica Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX Tipologia: cuffie over-ear

Design La plastica utilizzata e il design sono un po' anonimi Purtroppo il primo impatto con le Stealth 700 Gen 2 MAX non è stato molto entusiasmante. Per la nostra prova il produttore ci ha fornito il modello nella colorazione nera, che ci è parso molto anonimo dal punto di vista del design. La qualità costruttiva non va messa però in discussione, perché si tratta di un headset molto robusto, con un'ottima struttura portante in alluminio. La posizione dei padiglioni può essere regolata sull'asse verticale con il classico meccanismo a scatto, che garantisce la massima precisione e stabilità. L'archetto è rivestito nella parte inferiore con una similpelle imbottita ed è riempito con materiale memory foam, mentre in alto troviamo una plastica flessibile simile al silicone. La tensione dell'archetto è forse un pelo troppo elevata, cosa che potrebbe dare fastidio a chi ha una testa grande. Anche il peso di circa 375 grammi non aiuta a rendere queste cuffie estremamente comode. Fortunatamente però il grado di mobilità dei padiglioni rappresenta una vera manna dal cielo. Questi possono essere ruotati di 90 gradi e hanno uno spazio di manovra orizzontale per garantire una vestibilità veramente stupefacente. I cuscinetti sono inoltre ottimi per chi indossa gli occhiali e possono essere facilmente smontati dalla struttura portante dei padiglioni. I comandi presenti sul padiglione sinistro delle Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX Il padiglione sinistro dispone di una lunga serie di comandi con la possibilità di personalizzarli tramite l'applicazione dedicata. Troviamo la rotella di regolazione del volume generale e subito accanto un'altra rotella configurabile. Poi abbiamo il classico tasto di accensione e quello per l'accoppiamento Bluetooth, vicino ai quali è presente un altro tasto personalizzabile. Sebbene tutti questi comandi siano facilmente raggiungibili, potevano essere distanziati un po' meglio per evitare di confonderli, magari posizionando alcuni di essi sull'altro padiglione. Oltre all'indicatore LED che indica l'attivazione del Bluetooth o lo stato di carica e la porta USB-C per alimentare l'headset, sempre sul padiglione sinistro si nasconde anche il microfono sollevabile. Tramite una leggera sporgenza è possibile abbassarlo ed inclinarlo leggermente verso la nostra bocca. Si tratta di una soluzione molto elegante e minimale, che ci è piaciuta parecchio nella sua realizzazione. Spesso infatti l'asta per il microfono negli headset rappresenta un elemento debole dal punto di vista del design. In questo caso invece non stona affatto con il resto delle cuffie e si nasconde rapidamente per poter utilizzare la periferica anche all'esterno. L'unico difetto che possiamo segnalare è la mancanza di un meccanismo in grado di bloccare il microfono quando vogliamo riporlo all'interno della struttura. Con qualche movimento della testa infatti l'asta tenderà ad uscire dal suo scompartimento. Alla fine le Stealth 700 Gen 2 MAX sono un prodotto sobrio, soprattutto nella colorazione nera, capace di adattarsi a qualsiasi ambiente, che sia di lavoro o di svago. La natura senza fili ed il microfono sollevabile le rendono perfette anche per l'utilizzo all'esterno, a patto che le dimensioni generose non siano un problema per voi.

Esperienza d’uso Confronto di dimensioni con i controller Xbox e PlayStation delle Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX La fase di configurazione ed abbinamento delle Stealth 700 Gen 2 MAX è veramente semplice ed intuitiva. Da una parte avete la possibilità di connettere il dongle USB ad una sorgente audio. Oppure, per i dispositivi che lo supportano, potete optare per un abbinamento Bluetooth. Come detto in precedenza le cuffie sono in grado di ricevere e trasmettere l'audio contemporaneamente da entrambe le fonti. È possibile inoltre connettersi con molteplici dispositivi Bluetooth simultaneamente, per poi passare rapidamente dall'uno all'altro. L'unico difetto che dobbiamo segnalare è la fastidiosa presenza di un meccanismo di standby, che in caso di assenza di un segnale audio per un periodo di tempo, va automaticamente a spegnere il dispositivo. Purtroppo non è possibile disattivare questa funzione, almeno non nella versione dell'applicazione dedicata che abbiamo potuto provare. Nonostante qualche difetto già evidenziato in fase di analisi del design, non avendo una testa grande, chi scrive si è trovato veramente bene ad indossare le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX. I cuscinetti si adattano alla forma del cranio in maniera impeccabile, con il materiale sintetico che trasmette una bella sensazione di freschezza. Anche indossare gli occhiali non ci ha dato alcun fastidio, perché l'asticella viene "assorbita" dal morbido materiale in memory foam dei cuscinetti. L'isolamento passivo è in linea con quello che ci aspettavamo da un headset in questa fascia di prezzo. Se volete rimanere isolati dalle conversazioni nella vostra abitazione o dai classici rumori casalinghi, non dovete assolutamente preoccuparvi. Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX nella colorazione Blu cobalto Parliamo di come suonano queste Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX, andando ad analizzare un po' la loro risposta in frequenza. Come molti headset da gaming, anche queste cuffie enfatizzano le frequenze basse, per sentire bene il rumore delle esplosioni o degli spari. Nonostante riescano a riprodurre bene le alte frequenze (con l'aiuto del taglio a 22 kHz), le abbiamo trovate un po' soppresse dai toni bassi. Il supporto al virtual surround con le numerose tecnologie in circolazione permette inoltre di aumentare il grado di realismo e sentirsi completamente immersi nell'esperienza videoludica. Le Stealth 700 Gen 2 MAX non deludono affatto nei videogiochi dove è importante avere un buon bilanciamento tra soundtrack di sottofondo, suoni ambientali, rumori dell'armatura del nostro protagonista e qualche altro effetto sonoro generato da qualche ostilità in lontananza. Negli sparatutto competitivi però soffrono perché non c'è il giusto bilanciamento tra il rumore delle esplosioni e l'importante direzionalità dei passi dei nemici nelle vicinanze. Fortunatamente Turtle Beach si è resa conto di questo "difetto" nell'equalizzazione standard dell'headset e ha deciso di implementare la modalità Superhuman Hearing. Grazie ad essa i bassi verranno attenuati in favore delle frequenze alte per godere di un'ottima esperienza di gioco anche nei titoli come Valorant o Counter-Strike: Global Offensive. Per chi desiderasse personalizzare ulteriormente l'esperienza di ascolto, Turtle Beach ha realizzato un'apposita applicazione, dove è possibile fare anche ulteriori aggiustamenti. L'app è disponibile sia per Android che per iOS e si può trovare nei rispettivi Store cercando "Audio Hub". Sebbene l'interfaccia utente non sia certo tra le migliori in circolazione, siamo rimasti piacevolmente stupiti dalle funzioni offerte. Oltre a poter personalizzare l'equalizzazione con diversi preset disponibili e la possibilità di crearne uno ad-hoc, l'applicazione ci permette anche di configurare la funzione dei tasti. Ad esempio è possibile impostare il comportamento della seconda rotella del volume, affinché sia in grado di regolare il livello del feedback audio del microfono, bilanciare la funzionalità di Superhuman Hearing o addirittura regolare il volume della sorgente Bluetooth separatamente. Una funzionalità veramente apprezzata, alla quale si aggiunge il tasto "Mode" in grado di cambiare il preset di equalizzazione, attivare la cancellazione del rumore del microfono oppure, come già detto in precedenza, attivare la modalità "Superhuman Hearing", oltre a poter essere usato per rispondere alle chiamate provenienti dallo smartphone. L'elevato grado di mobilità dei padiglioni delle Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX Nel nostro periodo di prova abbiamo chiaramente messo sotto stress le Stealth 700 Gen 2 MAX anche nell'ascolto dei brani muscali. L'headset ha qualche difficoltà a riprodurre le frequenze che vanno dai 200 ai 600 Hz, cosa che potrebbe impattare il timbro di alcuni strumenti musicali. Sfruttando però l'applicazione è sicuramente possibile trovare un buon compromesso per godere della libreria musicale, beneficiando anche degli ottimi bassi garantiti dai due driver. Un discorso del tutto analogo può essere fatto per la visione dei film e delle serie TV, dove l'headset tende a comportarsi più che bene. Nulla da dire nemmeno per quanto riguarda l'autonomia, una delle migliori (se non la migliore) in circolazione. Basterà infatti ricordarvi ogni tanto di collegare per una decina di minuti l'headset per poter godere di un'autonomia pressoché infinita. La porta USB-C per la ricarica vi permetterà di sfruttare un qualsiasi cavo di questo tipo. Il microfono sollevabile delle cuffie Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX Dulcis in fundo, parliamo del microfono, che oltre ad averci stupito nell'analisi del design, ci ha conquistato anche dal punto di vista della qualità. Riesce infatti a campionare molto bene le frequenze fino a 6 kHz, per non apportare alcun tentennamento o distorsione alla nostra voce. Si tratta di fatto di uno dei migliori microfono presenti su un headset completamente wireless. Grazie alla funzionalità di riduzione del rumore, attivabile tramite l'applicazione ufficiale, è possibile anche ridurre drasticamente il suono delle ventole o i click della tastiera. È presente anche il feedback dell'audio in cuffia, ma questo purtroppo non ci ha convinto del tutto. Il volume regolabile è sicuramente apprezzato, ma la voce l'abbiamo percepita in maniera un po' robotica, diversa da quella che viene poi effettivamente campionata. C'è poi anche un lievissimo ritardo che crea un po' di fastidio.