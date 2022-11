PS5 Slim, come cambierà la console Sony con il prossimo modello?

Si parla ormai con sempre più insistenza di PS5 Slim, il prossimo modello della console Sony che a quanto pare sarà dotato di lettore disco rimovibile e di un design più compatto, per quanto possibile. Ebbene, quali sono i margini di manovra in tal senso? Come cambierà PlayStation 5?

Le informazioni riportate nelle scorse ore, con un possibile periodo d'uscita di PS5 Slim fissato al terzo trimestre del 2023, sembrano riprendere per molti versi il leak dello scorso settembre in cui si parlava appunto di un nuovo modello di PS5 con lettore disco estraibile.

Si tratta dello stesso progetto? Il noto leaker Tom Henderson ne è convinto, ed è chiaro che quando due fonti affidabili convergono sul medesimo rumor lo rendono decisamente più plausibile: sulla carta questa PS5 Slim e/o con lettore rimovibile esiste, dopodiché bisognerà vedere se verrà effettivamente prodotta.

Da questo punto di vista, il caso di Nintendo Switch Pro è emblematico: sembrava che la console fosse praticamente pronta per passare alla fase realizzativa e diversi addetti ai lavori ne avevano parlato, ma evidentemente l'azienda ci ha ripensato ed è uscita sul mercato semplicemente con il modello OLED, rinviando l'upgrade hardware a data da destinarsi.

PS5 in versione standard con lettore disco

Certo, nel caso di PlayStation 5 lo scenario è diverso, il design in stile neo-futurista della console non ha convinto tutti e in particolare le dimensioni della macchina hanno destato qualche malumore, tanto che già dal lancio c'era chi chiedeva a gran voce una versione slim, più compatta e magari meno esuberante nelle scelte estetiche.

Il fatto che un modello unico con lettore rimovibile possa rappresentare per Sony un chiaro veicolo di risparmio sui costi di produzione non va assolutamente sottovalutato nell'ottica di questo discorso, e anzi aggiunge ulteriore plausibilità al progetto, che punterebbe così a prendere i proverbiali due piccioni con una fava.

PS5 smontata pezzo per pezzo nel teardown ufficiale

Dopodiché bisogna affrontare l'elefante nella stanza, anzi nello chassis: se è vero che il SoC di PS5 di per sé non vanta volumi stratosferici, il calore generato dai chip richiede l'impiego di un massiccio sistema di dissipazione ed è proprio quest'ultimo a occupare la maggior parte dello spazio sotto la scocca, come rivelato dal teardown ufficiale.

La rimozione della sola unità disco non risolve il problema, come dimostra del resto la Digital Edition della console, e bisognerà dunque capire quanti e quali progressi abbiano fatto i progettisti di Sony per immaginare un fattore di forma più compatto e al contempo dotato di un'efficenza termica sostanzialmente migliorata, che possa dunque consentire l'uso di un dissipatore di dimensioni più contenute.

PS5, la standard e la Digital Edition

Dunque come cambierà PS5? Sony riuscirà effettivamente a ridurre le misure della console? La presenza di un lettore disco disco opzionale si porrà come l'ennesimo chiodo sulla bara del mercato retail? Assisteremo a una riduzione o quantomeno a un ripristino del prezzo originale? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.