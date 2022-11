Call of Duty: Warzone 2.0, artwork ufficiale conferma la data di uscita del gioco

L'artwork ufficiale di Call of Duty: Warzone 2.0 è stato presentato sui social da Activision, con la conferma della data di uscita del gioco, fissata al 16 novembre, e della nuova mappa Al Mazrah.

Mancano dunque pochissimi giorni al debutto della nuova versione del battle royale di Call of Duty ed è ovvio che verranno pubblicati nuovi materiali per promuoverne il lancio, ma il post di oggi potrebbe essere considerato anche una conferma rispetto ai rumor relativi all'evento di questa settimana per il reveal ufficiale.

Non è un caso che gli utenti stiano chiedendo a gran voce su Twitter informazioni relative alla tanto chiacchierata modalità DMZ di Warzone 2.0, che stando alle ultime voci potrebbe chiamarsi Deployment Zone e proporre meccaniche in stile estrazione.

Per le conferme ufficiali, tuttavia, bisognerà attendere ancora un po', a questo punto una manciata di ore: Activision potrebbe sorprenderci da un momento all'altro con nuovi trailer o annunci riguardanti appunto il battle royale, dunque meglio restare vigili.

Nell'attesa, magari, date un'occhiata al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Call of Duty: Warzone 2.0.