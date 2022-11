Call of Duty: Warzone 2.0, reveal ufficiale con un evento la settimana prossima?

Call of Duty: Warzone 2.0 sarà protagonista di un reveal ufficiale nel corso di un evento dal vivo la settimana prossima, stando a quanto riportato da un creator che non ha ricevuto l'invito per la presentazione ma ha avuto modo di parlare con alcuni colleghi che ci andranno.

In uscita il 16 novembre, Call of Duty: Warzone 2.0 introdurrà la nuova mappa Al Mazrah e pare che proprio questo scenario sarà protagonista della modalità DMZ di cui si parla da tempo, che dovrebbe chiamarsi Deployment Zone.

Parliamo in questo caso di una modalità in stile estrazione sulla falsariga di Escape From Tarkov, anche se per il momento non c'è nulla di confermato e dovremo attendere i dettagli ufficiali per conoscere effettivamente meccaniche e contenuti.

"Tutto ciò che ho sentito circa la modalità DMZ dietro le quinte ha fatto davvero crescere in me un grande entusiasmo per la nuova modalità di Call of Duty, e non vedo l'ora che venga rivelata al mondo", ha scritto il creator.

La stessa fonte, inoltre, sembra aver confermato in alcuni messaggi precedenti che le casse di equipaggiamento faranno ritorno in Call of Duty: Warzone 2.0, sebbene finora si desse per assodato che fossero state rimosse.