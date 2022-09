Call of Duty: Warzone 2.0, data di uscita e nuova mappa Al Mazrah

Call of Duty: Warzone 2.0 ha una data di uscita, fissata al 16 novembre, ma nel corso dell'evento Call of Duty Next è stata presentata ufficialmente anche la nuova mappa del gioco, Al Mazrah, disegnata appositamente per le piattaforme di attuale generazione.

Mentre i rumor parlano di una nuova mappa Resurgence in arrivo nel 2023, lo scenario iniziale di Warzone 2.0 propone una straordinaria estensione e l'immancabile suddivisione in distretti, ognuno caratterizzato da paesaggi e possibilità differenti.

Come si legge nella descrizione, la mappa di Al Mazrah includerà chiusure multi-circolari, combattimento in acqua, Gulag 2.0, fortificazioni da assaltare e altro ancora: pare che le novità siano davvero tante.

Alcune di esse le abbiamo viste nel trailer del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, che include anche sequenze tratte da Warzone 2.0, come quelle in cui sono presenti i veicoli e gli scontri su larga scala.