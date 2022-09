Call of Duty: Warzone Mobile: il trailer ufficiale dal Call of Duty Next, con video di gameplay

Activision ha pubblicato il trailer di presentazione di Call of Duty: Warzone Mobile, in uscita nel 2023, in occasione del Call of Duty Next, l'evento dedicato a tutte le novità relative alla serie. Subito dopo è stato mostrato il gameplay del gioco.

Per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, si tratta dell'edizione mobile del battle royale Call of Duty: Warzone, pensata specificatamente per queste piattaforme, che comunque consentirà di condividere alcuni elementi con le versioni PC e console, con tanto di Battle Pass condiviso.

Il filmato in sé non mostra niente del gioco, se non l'atmosfera generale. Si tratta di una raccolta di sequenze filmate decisamente spettacolari, che servono per introdurre alle atmosfere del gioco.

Più interessante il filmato del gameplay, che mostra effettivamente il gioco in azione:

Come potete vedere, Call of Duty: Warzone Mobile appare molto avanzato dal punto di vista tecnico, relativamente all'ambiente mobile. Pensate che consentirà a 120 giocatori di affrontarsi contemporaneamente. Contestualmente Activision ha aperto anche le pre-registrazioni del gioco su Google Play. Per essere sicuri di giocare da subito, appena il gioco sarà disponibile, andate sulla pagina del gioco.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Call of Duty: Warzone Mobile apre una nuova era del franchise di Call of Duty. È un'esperienza di gioco Battle royale per mobile di altissimo livello, con epici combattimenti in stile Call of Duty: Warzone in scontri a fuoco, movimenti e veicoli e contenuti autentici, con operatori, armi e mappe. Unendo il gameplay unico di Call of Duty: Warzone a partite con fino a 120 giocatori in tempo reale su mobile, Call of Duty: Warzone Mobile ridefinirà il concetto di Battle royale. Progettato per mobile, Call of Duty: Warzone Mobile avrà eventi, playlist e contenuti dedicati e vaste opzioni di personalizzazione dei comandi sia per veterani che per nuove reclute.