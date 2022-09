Call of Duty: Warzone 2, nuova mappa Resurgence in arrivo nel 2023?

Call of Duty: Warzone 2 riceverà una nuova mappa Resurgence nel corso del 2023, stando a quanto riferito dal leaker Hope in un post pubblicato su Twitter. I dettagli, tuttavia, non finiscono qui.

"Infinity Ward punta a rendere disponibile una mappa Resurgence (per Call of Duty: Warzone 2, NdR) durante il 2023", ha scritto Hope. "Un'altra nuova mappa Battle Royale arriverà verso la fine del 2023."

Come sappiamo, la presentazione di Call of Duty: Warzone 2 si svolgerà nell'ambito dell'evento Call of Duty Next, che verrà trasmesso il 15 settembre e farà luce sul futuro della celebre serie sparatutto prodotta da Activision.

Si tratta di un leak interessante, visto che il nuovo Warzone dovrebbe fare il proprio debutto questo novembre. Possiamo dunque immaginare che la dotazione di partenza del gioco sarà diversa, e che nel corso del 2023 arriveranno questi nuovi contenuti.

Attualmente sono due le mappe Resurgence disponibili, ovverosia Rebirth Island e Fortune's Keep. Entrambe risultano decisamente più piccole rispetto allo scenario principale, Caldera, per via di meccaniche differenti.