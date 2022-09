MultiVersus – Gizmo: mosse e strategie

Gizmo è un personaggio catalogato come Guaritore e Ibrido . Di "guaritore" ha poco e nulla, ma è un ottimo supporto: in particolare è in grado di aggrapparsi alle spalle di un compagno e combattere al suo fianco, nonché applicare un insidioso debuff ai nemici che gli impedisce di utilizzare le mosse speciali con ricarica per un certo periodo di tempo. Inoltre il Mogwai ha anche più di un asso nella manica anche per causare danni ed eliminare gli avversari, tra frecce infuocate, pop-corn esplosivo e un automobile giocattolo.

MultiVersus pochi giorni fa ha dato il benvenuto a Gizmo , un nuovo personaggio giocabile proveniente dai celebri film degli anni '80 Gremlins. In questa guida troverete una panoramica delle sue mosse e caratteristiche , in modo che potrete farvi anche un'idea se vale la pena spendere 2.000 Monete d'Oro o 700 Gleamium per sbloccarlo.

Gizmo mosse e strategie

Multiversus, le frecce infuocate e il popcorn esplosivo di Gizmo sono una combo micidiale

Il moveset di Gizmo include diversi attacchi dalla distanza davvero validi, iniziando da quello Neutro, con cui scocca una freccia con il suo arco. Una mossa semplice ma efficace e che ha anche diverse peculiarità da tenere in considerazione se volete padroneggiare questo personaggio di MultiVersus. Per prima cosa, tenendo premuto il pulsante di carica la freccia si incendia, causando danni extra nel tempo. Nel mentre è possibile muoversi liberamente, saltare o persino annullare l'attacco schivando. In quest'ultimo caso, se avete completato la carica, il prossimo attacco con l'arco scaglierà immediatamente una freccia incendiaria. Tenete presente che avete a disposizione tre frecce che si ricaricano nel tempo, quindi non è possibile spammarle senza sosta.

Le abilità da arciere di Gizmo si combinano bene con l'attacco "Pop Pop Pop!" (Attacco Su). Gizmo lancia in aria una nuvola di popcorn nella direzione desiderata, che discende lentamente depositandosi a terra e causando un piccolissimo quantitativo di danno ai nemici che vi entrano in contatto. Colpendo il popcorn con una freccia si genera un'esplosione a cono nella direzione opposta, che causa danni più che discreti e sbalza via gli avversari. Se la freccia è incendiaria l'esplosione sarà più potente e avrà una portata maggiore, rendendola una delle mosse più pericolose di Gizmo, anche se situazionale visto il tempo necessario per realizzare questa combo. Il popcorn inoltre può attirare e inglobare le note musicali di Gizmo, di cui parleremo successivamente.

Un'altra abilità degna di menzione è "Bip Bip!" (Speciale Laterale): Gizmo sale a bordo della sua macchina giocattolo per spostarsi a tutta velocità nel ring, con gli avversari travolti che subiscono danni e vengono sbalzati all'indietro. Gizmo può anche abbandonare il veicolo al volo lanciandolo in avanti saltando o schivando. Il bolide giocattolo diventa particolarmente insidioso quando Gizmo ci salta sopra con l'abilità "Gizmo-A-Go-Go". In questo caso il veicolo si surriscalda ed esplode al contatto, infliggendo danni considerevoli e scagliando lontano gli avversari. Assieme al popcorn esplosivo è una delle tecniche migliori per eliminare i nemici. Tenete in considerazione che una volta distrutta o gettata fuori campo sarà necessario aspettare diversi secondi per generare una nuova macchina.

MultiVersus, quando è dentro il suo baule, Gizmo è invulnerabile ai proiettili

Con "Camuffamento Corrugato" (Speciale Giù), Gizmo si nasconde dentro un baule che blocca tutti i proiettili avversari fintanto che tenete premuto l'apposito tasto. Attivando questa mossa quando Gizmo è attaccato a un compagno, il Mogwai apre il suo ombrello bloccando un singolo colpo. Sempre rimanendo in tema di barriere, con il "Colpo d'Ombrello" (Speciale Laterale in aria) Gizmo scatta in avanti con l'ombrello aperto, bloccando nel frattempo i proiettili e scagliando via i nemici colpiti. Una volta terminato lo scatto il Mogwai inizierà a planare per un breve tragitto, il che è senza dubbio utile per evitare un'eliminazione.

Gizmo è in grado di applicare il buff "Musica" a compagni ed avversari tramite gli attacchi "Melodia Crudele" (Attacco Giù) e "Canzone del Mogwai" (Speciale Neutro). Il primo è un attacco caricato che crea una piccola onda d'urto che infrange le corazze seguito da due note musicali che colpiscono come proiettili ai lati di Gizmo e sbalzano via i nemici. Con "Canzone del Mogwai" il personaggio canta e genera delle piccole note musicali (anche all'infinito, fintanto che tenete premuto il pulsante apposito) sopra di lui o in avanti se siete a mezz'aria. Queste note fluttuano in aria e si possono attaccare alle frecce di Gizmo, al popcorn e agli attacchi di tipo proiettile degli alleati, causando danni ai nemici colpiti e piccoli stordimenti.

Le note musicali di questi due attacchi applicano per l'appunto il buff Musica: accumulando un certo numero di stack gli avversari subiranno lo status "Silenzio" e non potranno più usare abilità con tempi di ricarica per alcuni secondi. Se invece entrano in contatto con un alleato, questo genererà delle note musicali a sua volta eseguendo schivate, che causano piccoli danni e applicano il buff agli avversari colpiti. Inutile dire che impedire a un nemico di usare le sue abilità è un vantaggio incredibile e dunque le abilità musicali di Gizmo sono una parte fondamentale del suo kit.

MultiVersus, Gizmo può attaccarsi ai compagni e supportarli con le sua abilità offensive e difensive

L'altra specialità del nostro Mogwai è "Gizmo-A-Go-Go" (Speciale Su). Attivando questa abilità Gizmo salta verso l'altro e se c'è un alleato di fronte a lui vi si attacca rimanendo alle sue spalle per circa una quindicina di secondi, purificandolo. Nel caso invece sia di fronte a un nemico eseguirà un montate. Una volta aggrappato, Gizmo e compagno sono come un tutt'uno, con il Mogwai che può continuare a scagliare frecce, attivare barriere, generare note e così via. Di contro, se l'alleato viene colpito anche Gizmo subisce danni (parzialmente) quindi è importate che il duo sia ben coordinato. Gizmo può staccarsi in qualsiasi momento saltando o usando l'automobile, il che rende questa abilità imprevedibile e letale se padroneggiata come si deve: con un po' di furbizia potreste cogliere di sorpresa gli avversari investendoli con il bolide giocattolo di Gizmo o con un improvviso assalto aereo fuori dal ring.

Gizmo ha a disposizione anche diversi attacchi corpo a corpo da non sottovalutare, in particolare quelli aerei. "Pugno Puccioso" (Attacco laterale a mezz'aria) scaglia discretamente lontano i nemici una volta caricato al massimo. La "Miniartigliata" (Attacco Su a mezz'aria) consiste in due spazzate verso l'alto, con la seconda che sbalza molto in alto gli avversari. Quest'ultima mossa con un po' di pratica può essere usata in combinazione dopo la "Palla di Pelo in Picchiata" (Speciale Giù a mezz'aria): Gizmo esegue una schiacciata violenta verso il basso con il nemico colpito che rimbalza finendo in aria.

Per quanto riguarda i Vantaggi unici di Gizmo, il più utile a nostro avviso è "Coccole Potenti", che velocizza la carica degli attacchi (frecce, popcorn, piano) del personaggio quando è attaccato a un alleato, rendendolo ancor più pericoloso quando sfrutta questa meccanica. Molto valida anche "Balzo, Balzo, bum!" che fa esplodere la sua automobile usando gli attacchi aerei in picchiata del personaggio.