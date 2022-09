Sony presenta Xperia Stream: un accessorio per il mobile gaming e lo streaming

Sony ha recentemente presentato Xperia Stream, un accessorio per il mobile gaming che funziona sostanzialmente come una custodia per smartphone, ma in grado di apportare anche alcuni miglioramenti all'uso del dispositivo, con integrazioni per lo streaming.

Sony Xperia Stream si adatta precisamente a Xperia 1 IV, formando una custodia piuttosto vistosa ma in grado di aumentare l'ergonomia del dispositivo per un utilizzo gaming, in particolare con lo smartphone tenuto in orizzontale.

Oltre ad applicare manici e grip, sul retro del dispositivo si trova anche una ventola di raffreddamento e sono disponibili una serie di porte che ampliano le possibilità dello smartphone.

La custodia è dotata di porta HDMI per l'uscita video su un display esterno, jack da 3,5mm per l'audio e anche una porta LAN, tutto per consentire anche uno streaming veloce e pratico dei contenuti video. Le varie porte sono collegate allo smartphone attraverso USB-C, con un connettore che collega la custodia a Xperia 1 IV.

Purtroppo, in tutto questo non sono compresi dei controlli aggiuntivi, dunque l'uso del dispositivo prevede comunque il fatto di usare i controlli a schermo su smartphone, invece di applicare stick analogici, croce digitale e tasti come fanno diversi altri dispositivi per il mobile gaming.

In corrispondenza con l'Xperia Stream, Sony ha annunciato anche Xperia 1 IV Gaming Edition, dotato di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.