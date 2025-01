MultiVersus chiude: la Stagione 5 sarà l'ultima aggiunta per il gioco, che poi andrà offline

Il publisher Warner Bros. Games e il team Player First hanno annunciato la conclusione del supporto per MultiVersus, con la Stagione 5 che sarà l'ultima per il gioco, il quale andrà offline dopo questa e, chiaramente, perderà molto dell'appeal, trattandosi di un live service.

La data di "scadenza" è fissata per il 30 maggio 2025: da tale data in poi, il supporto online sarà disattivato e MultiVersus potrà essere giocato solo offline, senza ricevere aggiornamenti regolari e contenuti aggiuntivi, ma con il titolo che continuerà comunque ad essere utilizzabile per coloro che l'hanno scaricato e installato.

In ogni caso, la Stagione 5 procederà come previsto fino alla fine di maggio, proponendo le novità annunciate e con ulteriori aggiornamenti di supporto fino a quella che sarà la data conclusiva dell'online per il picchiaduro multiplayer.