La NVIDIA RTX 5090 fa volare Marvel's Spider-Man 2 fino a 8K e 60 fps in questo video

Marvel's Spider-Man 2 raggiunge gli 8K a 60 fps con tutto al massimo su di una NVIDIA RTX 5090, come rivela il video pubblicato da ElAnalistaDeBits, che ha catturato i primi minuti della campagna del gioco firmato Insomniac Games.

Purtroppo il filmato non è accompagnato stavolta dalle solite descrizioni dettagliate, che avrebbero potuto illustrare l'impostazione utilizzata in questo caso per quanto riguarda il DLSS, sicuramente attivo vista la risoluzione e il frame rate raggiunti dalla conversione curata da Nixxes.

In attesa della nostra analisi tecnica di Marvel's Spider-Man 2 per PC, insomma, dovremo accontentarci di sapere che con determinate GPU il gioco non sembra avere i problemi lamentati da alcuni utenti su Steam, anzi appare perfettamente in grado di restituire eccellenti prestazioni.

Peraltro le sequenze catturate, che vedono Peter e Miles collaborare per affrontare insieme la minaccia dell'Uomo Sabbia nelle fasi iniziali della campagna, sono piuttosto movimentate e mettono alla prova le capacità dell'hardware su cui girano.