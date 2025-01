Gli sviluppatori di BioWare temono un'ulteriore ondata di licenziamenti secondo un report

Come forse saprete, nei giorni scorsi BioWare ha annunciato un ridimensionamento del personale , con parte dello staff che verrà ricollocata presso altri team di EA. In via ufficiale, la decisione è stata presa in quanto al momento "non serve l'intero studio" per portare avanti le fasi iniziali del prossimo progetto, ovvero il prossimo Mass Effect. Tuttavia secondo le fonti di IGN, oltre ai fortunati che hanno trovato altri impieghi all'interno di altri team, pare che parte del personale sia stato semplicemente licenziato .

C'è aria di pessimismo in BioWare

Il report di Insider Gaming corrobora le informazioni di IGN e dipinge un quadro persino più preoccupante. Al momento pare che regni il pessimismo all'interno dello staff, che teme che questa ristrutturazione di BioWare sia solo l'inizio e che in futuro ci saranno ulteriori tagli al personale. Uno dei dipendenti avrebbe dichiarato che "si aspetta che accada", mentre un altro che "è come se stessimo aspettando un'altra ondata".

Liara T'Soni nel teaser trailer del prossimo Mass Effect

Per quanto ufficialmente BioWare stia apportando cambi alla sua struttura per diventare "uno studio più agile e concentrato, in grado di produrre giochi di ruolo indimenticabili", il sospetto è che EA abbia imposto una riduzione del personale dopo i risultati tremendamente sottotono di Dragon Age: The Veilguard, una teoria rafforzata anche dalla partenza della director Corinne Busche.

Chiaramente non prendete tutte queste informazioni per oro colato, per quanto Insider Gaming è una fonte affidabile e che può vantare una grande rete di contatti all'interno dell'industria videoludica.