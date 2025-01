Vediamo le vendite di Dragon Age: The Veilguard comparate con quelle degli altri capitoli della serie

Dragon Age: The Veilguard ha venduto 1,5 milioni di copie, un risultato considerato insoddisfacente da Electronic Arts che, unito al calo di EA Sports FC 25, ha portato a un peggioramento delle stime della compagnia per i risultati finanziari dell'anno fiscale corrente, che si chiuderà il 31 marzo 2025. In realtà le vendite sono addirittura più basse , considerando che il dato parla di "giocatori" e comprende anche chi ha giocato a Veilguard tramite abbonamento EA Play Pro. Ma com'è andato il gioco rispetto agli altri capitoli della serie Dragon Age?

Le vendite dei Dragon Age

In generale, possiamo dire che Veilguard è stato il peggior capitolo della serie in termini di vendite, tanto da fare peggio di Dragon Age 2. Ma vediamo i risultati dei Dragon Age capitolo per capitolo:

Dragon Age: Origins ha venduto 3,2 milioni di copie vendute in tre mesi (dal lancio del 3 novembre 2009 all'8 febbraio 2010).

ha venduto 3,2 milioni di copie vendute in tre mesi (dal lancio del 3 novembre 2009 all'8 febbraio 2010). Dragon Age II ha venduto 1 milione di copie nelle prime due settimane, oltre 2 milioni di copie in due mesi (dal lancio dell'8 marzo 2011 al 4 maggio 2011).

ha venduto 1 milione di copie nelle prime due settimane, oltre 2 milioni di copie in due mesi (dal lancio dell'8 marzo 2011 al 4 maggio 2011). Di Dragon Age: Inquisition Electronic Arts non ha mai chiarito i dati di vendita iniziali. L'editore americano ha dichiarato solo che Inquisition "è diventato rapidamente il lancio di maggior successo nella storia di BioWare" in base alle unità vendute (dal lancio del 18 novembre 2014 al 31 dicembre 2015), quindi si può presumere che abbia venduto più velocemente rispetto ai precedenti titoli di Dragon Age. L'anno scorso Mark Darrah, ex produttore esecutivo di Bioware, ha parlato di vendite per 12 milioni di copie a livello globale, affermando che il gioco è andato ben oltre le previsioni di Electronic Arts.

Per confronto, la serie Mass Effect aveva venduto 14 milioni di copie al luglio del 2014. Purtroppo Electronic Arts è molto parca nella condivisione dei dati di vendita, quindi non sappiamo come sono andati i singoli capitoli e gli effetti avuti sulla serie dalle varie riedizioni.

Da questi dati è chiaro però perché le 1,5 milioni di copie vendute da Dragon Age: The Veilguard siano considerate insoddisfacenti, considerando inoltre che parliamo di un gioco di ruolo action tripla A, quindi dal budget sicuramente elevato.