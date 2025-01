Pathfinder: Kingmaker ha venduto davvero bene, vediamo quanto

In occasione dell'arrivo del gioco nel servizio MY.GAMES, l'editore Knights Peak ha svelato le vendite complessive di Pathfinder: Kingmaker , uno dei giochi di ruolo di culto di Owlcat Games. Complessivamente, dal lancio avvenuto nell'ormai lontano 2018, lo hanno comprato in 2 milioni di persone in tutto il mondo . Naturalmente il dato comprende anche le vendite fatte grazie a sconti e offerte, ma è comunque ottimo, considerato il genere.

Un titolo hardcore

Proprio di recente, Owlcat Games ha potuto vantare il successo di un altro dei suoi giochi: Warhammer 40.000: Rogue Trader, che ha venduto più di un milione di copie. Insomma, parliamo di una software house stabile e ormai molto amata nell'ambito dei giochi di ruolo tradizionali.

Pathfinder: Kingmaker vanta un'affascinante combinazione di strategia e gameplay narrativo, in cui le scelte del giocatore vengono sempre in qualche modo assecondate. Offre una profonda personalizzazione dei personaggi, un intricato sistema di combattimento a turni o in tempo reale con pausa tattica e tante scelte che alterano la storia. Attualmente è disponibile nella Enhanced Plus Edition che comprende i DLC a pagamento Varnhold's Lot, Beneath the Stolen Lands e Wildcard, insieme a numerosi miglioramenti e nuovi contenuti, come abilità aggiuntive, armi e una nuova classe.