Il catalogo di Nintendo Switch Online è stato arricchito da tre nuovi giochi per Super Nintendo

Nintendo ha pubblicato tre giochi del catalogo del Super Nintendo nella libreria di Nintendo Switch Online , il suo servizio in abbonamento per Nintendo Switch, che vedremo in quali modalità sarà trasportato in Nintendo Switch 2, quando la nuova console sarà disponibile. Si tratta di Super Ninja Boy, Fatal Fury 2 e di Sutte Hakkun, quest'ultimo mai uscito dal Giappone e pubblicato da Nintendo stessa.

I giochi

Vediamo ora i dettagli dei tre giochi, ma non prima di aver guardato il trailer che ce li mostra in azione.

Super Ninja Boy (1993) è il secondo capitolo della serie Ninja Boy sviluppata da Culture Brain. Parliamo di un gioco di ruolo d'azione che combina combattimenti a turni e in tempo reale. Sicuramente è un titolo particolare.

Fatal Fury 2 (1994) è il secondo capitolo della serie di picchiaduro a incontri di SNK. Si tratta di una conversione da Neo Geo, macchina che all'epoca era vista come un punto di riferimento. Il gioco aggiunge cinque nuovi personaggi giocabili al trio classico composto da Terry e Andy Bogard e Joe Higashi. La versione arcade di Fatal Fury 2 è disponibile a pagamento su Nintendo Switch, come parte della collezione Arcade Archives.

Sutte Hakkun (1997 - SFC) è un puzzle game con elementi action che, come accennato, fu pubblicato da Nintendo stessa. All'epoca ricevette anche una versione per il Satellaview, la periferica per Super Nintendo che consentiva di usare la rete satellitare per ricevere contenuti. È stato uno dei primi progetti dello studio indieszero e ha diversi elementi in comune con la serie Lode Runner.

Nintendo Switch Online è il servizio in abbonamento per la console portatile di Nintendo che offre agli utente una serie di vantaggi esclusivi, come la possibilità di giocare online con i titoli della console e un catalogo di classici provenienti dalle piattaforme di Nintendo del passato, come NES, Super Nintendo, Game Boy e Nintendo 64. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Nintendo Switch Online.