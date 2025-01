Buona partenza su Steam per Final Fantasy 7 Rebirth, che si avvicina a Final Fantasy 15 per giocatori

Sembra che Final Fantasy VII Rebirth stia facendo dei buoni numeri su Steam, dove ha raggiunto la sesta posizione della classifica globale, al momento di scrivere questa notizia, posizionandosi subito sotto a Tokyo Xtreme Racer e subito sopra a Delta Force . In termini di giocatori contemporanei, per ora è secondo nella serie soltanto a Final Fantasy XV, di cui però ha quasi eguagliato il picco massimo.

Una calda accoglienza

Per la precisione, nella giornata di lancio Final Fantasy VII Rebirth ha raggiunto un picco massimo di 28.535 giocatori (dato di Steam charts), contro i 29.498 raggiunti da Final Fantasy XV a marzo 2018. Rebirth ha già fatto meglio di Final Fantasy XVI, lanciato a settembre 2024, che ha fatto registrare un picco massimo di 27.508 giocatori, e di Final Fantasy VII Remake Intergrade, che non ha superato i 13.803 gicatori. Di quest'ultimo va però detto che è arrivato su Steam dopo un lungo periodo di esclusiva sull'Epic Games Store, quindi il lancio è stato relativamente più debole di quello di Rebirth.

Per quanto riguarda i giudizi dei giocatori, per adesso l'82% delle 1.218 recensioni ricevute dal gioco sono positive. Chi ha lasciato una recensione negativa lo ha fatto in linea di massima per lamentare alcuni problemi tecnici di cui soffre il gioco. Su alcuni sistemi pare infatti che i crash siano frequenti, mentre altri si lamentano della mancanza di opzioni di configurazione. C'è anche chi si lamenta del fatto che il gioco sia poco fruibile su Steam Deck, nonostante Valve gli abbia accordato la spunta di "verificato".

