I giochi per Nintendo Switch 2 avranno confezioni più grandi? Vediamo un confronto

I giochi per Nintendo Switch 2 avranno confezioni più grandi, stando alle informazioni che pare siano state riportate dal retailer francese Fnac, in cui si parla di box con misure pari a 13 x 19,5 centimetri.

Ebbene, un utente su X ha realizzato un'immagine di confronto per dare un'idea di come saranno le confezioni dei giochi per Nintendo Switch 2 rispetto a quelle dei giochi per Nintendo Switch, e la differenza non sembra trascurabile.

Considerando che le cartucce avranno probabilmente le stesse dimensioni, anche per garantire il corretto funzionamento dell'annunciata retrocompatibilità, è chiaro che la scelta di produrre box più grossi potrebbe corrispondere a esigenze differenti.

La prima che ci viene in mente è quella di differenziare nella maniera più semplice e immediata possibile i giochi per la nuova console da quelli per l'originale Switch, così da evitare qualsiasi dubbio fra gli utenti.