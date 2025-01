La director di Dragon Age: The Veilguard avrebbe lasciato BioWare per “una proposta che non può rifiutare”

A quanto pare Corinne Busche, la game director di Dragon Age: The Veilguard, avrebbe lasciato volontariamente BioWare ed Electronic Arts per una nuova proposta di lavoro che "non poteva rifiutare", almeno questo è quanto ha raccontato alla redazione di Eurogamer.net.

Le prime voci riguardo alle partenza della Busche dopo 18 anni di carriera all'interno di EA (dove ha lavorato anche alla serie The Sims) erano iniziate a circolare venerdì, facendo ipotizzare a dei conflitti con il publisher per dei possibili risultati deludenti di Dragon Age: The Veilguard, e di conseguenza dipingendo un futuro incerto per il team di Edmonton autore del gioco. Successivamente, alcuni portali, tra cui anche lo stesso Eurogamer.net, avevano riportato che in realtà il divorzio è stato consensuale e non dovrebbe dare inizio a un ondata di licenziamenti all'interno di BioWare.