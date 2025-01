La director di Dragon Age: The Veilguard sembra stia lasciando BioWare, dopo 18 anni di carriera in EA

Non c'è ancora una comunicazione ufficiale da parte di Electronic Arts o BioWare, ma sembra che l'uscita di scena di Busche sia imminente, cosa che rappresenta un cambiamento importante per il team, vista l'importanza assunta dalla director.

Le prime voci sono state prima confermate dal giornalista Jeff Grubb di Venture Beat e successivamente da altre fonti, come Eurogamer, sito che peraltro fa alcune precisazioni sulle indiscrezioni precedenti, confermando l'uscita di scena di Busche ma smentendo altre possibili implicazioni per il team .

Corinne Busche , che ha coperto il ruolo di game director per Dragon Age: The Veilguard , sembra che stia lasciando BioWare ed EA, dopo 18 anni di carriera all'interno del publisher, buona parte dei quali dentro al team in questione.

Il team BioWare Edmonton è in pericolo?

D'altra parte, contrariamente ad alcuni rumor iniziali che sono stati riportati da alcune fonti, le informazioni di Eurogamer smentiscono il fatto che ci sia la possibilità di ulteriori licenziamenti in BioWare o della possibile chiusura del team di Edmonton.

Corinne Busche

Sempre in attesa di conferme ufficiali, sembra dunque che sia vero che la Busche stia per uscire da BioWare ma non che l'intero team sia in procinto di essere smantellato.

Ovviamente, molti hanno collegato la questione ai risultati di Dragon Age: The Veilguard sul mercato, considerando peraltro che continua ad essere un titolo controverso per molti utenti che hanno fortemente polemizzato con i contenuti "inclusivi" presenti al suo interno, ma in verità non c'è ancora alcuna comunicazione al riguardo e non si hanno ancora le motivazioni sull'uscita di scena della director.

Se dovesse essere una questione limitata a una singola persona, sarebbe naturale pensare a una decisione personale, scollegata da un qualsiasi riflesso dell'andamento del gioco, dunque rimaniamo in attesa di eventuali delucidazioni.

Busche ha lavorato 18 anni in EA, prendendo parte anche allo sviluppo di The Sims 3, The Sims 4 e The Sims Mobile prima di passare alle produzioni di BioWare. Per quanto riguarda lo studio in questione, dopo la conclusione dei lavori su Dragon Age: The Veilguard, sembra che il grosso del team sia ora al lavoro sul nuovo Mass Effect.