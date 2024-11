Dragon Age: The Veilguard non avrà espansioni dopo il lancio, Bioware spiega perché

Bioware non ha in programma nessun contenuto aggiuntivo o espansione di grossa stazza per Dragon Age: The Veilguard, lo ha confermato il creative director John Epler in un'intervista concessa a Rolling Stone.

"Con Dragon Age: The Veilguard ormai completato, BioWare conferma che al momento non ci sono piani per espansioni scaricabili. L'attenzione dello sviluppatore si è ora spostata interamente sul prossimo Mass Effect come progetto attuale".

Questo dettaglio potrebbe deludere chi sta apprezzando Dragon Age: The Veilguard e magari avrebbe gradito un espansione con nuovi contenuti, ma al contempo chiaramente farà felici i fan della serie Mass Effect, ormai lontana dalla scena videoludica da troppi anni. A tal proposito, proprio pochi giorni fa, Micheal Gamble, il director del nuovo Mass Effect, ha parlato di come il gioco manterrà i toni maturi e lo stile grafico fotorealistico dei precedenti capitoli della serie.

Vi ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard è disponibile nei negozi in formato fisico e digitale per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione dell'ultima fatica di Bioware.