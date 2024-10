Il prossimo Mass Effect manterrà i toni maturi e la grafica fotorealistica della serie

Dragon Age: The Veilguard sta per arrivare . Come saprete, Bioware ha scelto uno stile grafico diverso rispetto a quello dei capitoli precedenti, più stilizzato e morbido, tanto che alcuni, non gradendolo, hanno subito voluto informarsi se anche nel nuovo Mass Effect accadrà lo stesso . La risposta è arrivata direttamente dal team di sviluppo.

Toni maturi e fotorealismo

Più precisamente, Michael Gamble, il director del gioco, ha spiegato che non sarà così. Parlando di Mass Effect in relazione Veilguard, ha detto: "Entrambi provengono dallo stesso studio, ma Mass Effect è Mass Effect. Il modo in cui si porta in vita un gioco di ruolo fantascientifico è diverso da altri generi o proprietà intellettuali... e deve ricevere altre attenzioni".

Quindi ha spiegato che "Mass Effect manterrà i toni maturi della trilogia originale" e, in risposta a un fan, ha suggerito che la serie rimarrà graficamente "fotorealistica" almeno "finché sarò io a dirigerla".

Purtroppo non ha fornito altri dettagli, visto anche che non è il momento per farlo. Del resto Bioware sta per lanciare un altro gioco, quindi non può creare sovrapposizioni a livello di comunicazione. Detto questo, i fan saranno felici di sapere che dal punto di vista dello stile visivo non ci saranno rivoluzioni.

Per quel che riguarda Veilguard, una delle contese maggiori riguarda proprio il cambio di stile grafico. Per avere maggiori dettagli in merito, leggete la nostra recensione.