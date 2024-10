Al via i preorder di Fairy Tail 2 su PlayStation, Switch e PC, ecco il filmato d'apertura

Koei Tecmo e Gust hanno dato il via oggi ai prerdini delle copie digitali di Fairy Tail 2 in vista del lancio in programma per il prossimo 12 dicembre su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC (Steam e Windows Store). Per festeggiare è stato pubblicato il filmato d'apertura del gioco, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Prima di parlare dei dettagli relativi delle versioni digitali disponibili per l'acquisto, segnaliamo che preordinando il gioco riceverete il costume bonus per Natsu "Natsu of Edolas", mentre acquistando il gioco entro il 6 gennaio 2025 riceverete anche il costume per Lucy "Miss Fairy Tail Contest".