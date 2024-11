Svelati i dettagli sulla storia originale di Fairy Tail 2, con i dettagli su come sbloccarla

Fate molte attenzione, perché si tratta di un contenuto che si sblocca dopo aver finito la storia principale , quindi di seguito troverete molte anticipazioni che potreste non volere avere. Nel caso, chiudete pure la notizia e vivete sereni.

L'editore Koei Tecmo e lo studio di sviluppo Gust hanno svelato molti dettagli sulla storia originale contenuta in Fairy Tail 2 in vista del lancio in programma per il prossimo 12 dicembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam e Windows Store).

I dettagli

Stando a quanto comunicato, la storia originale, chiamata Key to the Unknown, è stata scritta appositamente per Fairy Tail 2 e permetterà di conoscere il lato inedito di alcuni personaggi, oltre che di passare più tempo insieme a loro. Si svolge dopo l'arco narrativo dell'Impero di Alvarez ed è formata da quattro capitoli.

Giocandoci, consentirà di visitare delle aree prima bloccate, con i giocatori che dovranno raggiungere un ristorante sito in una remota foresta, iniziando la ricerca di un tesoro nascosto. Per entrare dovranno formare "una coppia" e risolvere i problemi di Monster Chef, il capo del ristorante. L'avventura si dipanerà poi su di una spiaggia e in altri luoghi esotici.

Insomma, potrebbe piacere davvero molto ai fan di Fairy Tail, che non vedono l'ora di vivere una nuova avventura insieme ai personaggi che amano.

Fairy Tail è una serie tratta dall'opera omonima di Hiro Mashima. Il manga è stato pubblicato in Giappone tra il 2006 e il 2017, vendendo oltre 60 milioni di copie. Da lì al lancio di una serie animata il passo è stato breve. Fairy Tail 2 è già prenotabile.