Pikmin, Kirby, Metroid e Xenoblade Chronicles sono cresciuti molto su Nintendo Switch: vediamo i dati

Quando si pensa a Nintendo e ai suoi più grandi successi videoludici, la mente corre ovviamente verso opere come Super Mario, The Legend of Zelda e Pokémon. Non bisogna però dimenticare che Nintendo ha nel proprio catalogo molte IP che, sebbene vendano meno, vengono molto apprezzate e aiutano a vendere le console.

I dati di Nintendo su Pikmin, Kirby, Metroid e Xenoblade Chronicles

Come potete vedere qui sotto nella diapositiva ufficiale di Nintendo, le saghe citate sono state in grado di crescere non poco sulla attuale generazione della grande N, rispetto ai risultati ottenuti con Wii U e 3DS. Ad esempio, Pikmin ha piazzato 7,86 milioni di unità su Switch, rispetto a 1,78 milioni di unità sulle precedenti console.

Il grafico ufficiale di Nintendo

Kirby ha fatto ancora meglio, crescendo di quasi dieci milioni, ovvero passando da 5,62 milioni a 15,08 milioni. Metroid è l'opera che ha ottenuto meno vendite, con "soli" 4,99 milioni di unità ma partendo da una base ben inferiore di 0,98 milioni su 3DS e Wii U: in realtà questa è la crescita più alta in percentuale, con un +509%. Infine, Xenoblade Chronicles è passato a 1,41 milioni a 7,17 milioni.

Ci sono però un paio di considerazioni da fare. I dati non includono i giochi disponibili solo in versione digitale. Quindi giochi come Metroid Prime Trilogy per Wii U e Kirby's Dream Buffet per Switch non sono conteggiati. Per quanto sia credibile che i dati non sarebbero enormemente diversi se aggiungessimo tali prodotti, va comunque segnalato che non sono cifre complete. Questo però è quando Nintendo stessa vuole rivelare, quindi non possiamo basarci su altro.

Infine, comprendiamo come sia abbastanza ovvio che i vari franchise abbiano ottenuto questi risultati. Nintendo Switch è una console di maggior successo rispetto a Wii U e a Nintendo 3DS.

