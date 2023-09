Pikmin 5: Nintendo cercherà di non farci aspettare troppo per il gioco

Nei giorni scorsi Nintendo ha presentato Super Mario Bros. Wonder alla stampa, facendo provare il gioco e concedendo interviste. In una di queste, nello specifico in quella concessa alla testata Eurogamer, il producer Takashi Tezuka e il director Shiro Mouri hanno toccato anche l'argomento Pikmin.

Pikmin 5 non dovrebbe farci attendere molto. Nintendo vuole infatti farcelo avere il prima possibile, ovviamente in tempi ragionevoli. Probabilmente ci giocheremo su Nintendo Switch 2 o su come si chiamerà la nuova console, considerando che ci vorrà comunque qualche anno prima di vederlo arrivare.

L'attesa

Pikmin 4 ci ha fatto attendere 10 anni

Pikmin 4 è uscito dopo circa 10 anni dal capitolo precedente e il giornalista ha detto ai due di assicurarsi che l'attesa per Pikmin 5 non sia altrettanto lunga. Tezuka gli ha risposto che anche lui crede che sarebbe meglio così e che: "Proveremo a non far aspettare nessuno."

Naturalmente non è da prendersi come un annuncio, ma gli ottimi numeri fatti da Pikmin 4 aprono ottime prospettive al proseguo della serie, nonostante non sia una delle serie di maggior successo di Nintendo.