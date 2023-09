Starfield: disponibile una mod gratuita per aggiungere DLSS e Xess

Starfield è ormai disponibile in accesso anticipato e, a poche ore dal lancio, c'è già chi ha risolto la questione upscaler con una mod completamente gratuita e liberamente scaricabile che aggiunge il supporto per DLSS di NVIDIA e XeSS di Intel.

PureDark

Le opzioni aggiunte dalla mod di PureDark

L'autore della mod "Starfield Upscaler - Replacing FSR2 with DLSS or XeSS" è PureDark, che evidentemente ha deciso di fare un passo indietro rispetto al proposito iniziale di distribuirla solo ai suoi supporter su Patreon e l'ha pubblicata su Nexus Mods.

La descrizione della mod specifica che è supportato soltanto DLSS 2 e non DLSS 3. Per installare la mod è necessario scaricare l'Upscaler Base Plugin, sempre da Nexus Mods.

Ora non vi resta che estrarre l'archivio della mod nella cartella di root di Starfield, installare l'Upscaler Base Plugin, copiare il file PDPerfPlugin.dll nella cartella mods/UpscalerBasePlugin. Dovete anche scaricare le librerie nvngx_dlss.dll e libxess.dll e posizionarle nella stessa cartella. PureDark specifica che devono esserci entrambe. Ora premete "FINE" in gioco per accedere al menù degli upscaler e selezionate quello che preferite. Prima però dovete attivare FSR2 nelle impostazioni del gioco, perché la mod va a rimpiazzare l'upscale di NVIDIA con i due appena installati.

PureDark ricorda inoltre che DLSS è supportato soltanto dalle GPU RTX, mentre XeSS dalle GPU Intel.