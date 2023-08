Starfield: la mod per il DLSS sarà a pagamento

La mod di Starfield per aggiungere il supporto al DLSS sarà in qualche modo a pagamento, ossia richiederà di abbonarsi al Patreon dell'autore per essere scaricata. Non sarà comunque acquistabile direttamente. A confermarlo è stato il modder PureDark, che non è molto preoccupato delle reazioni della comunità per questa decisione e ha invitato i più critici a farsi le proprie mod, se vogliono distribuirle gratuitamente.