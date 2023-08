Warframe: la guida definitiva per i nuovi giocatori

Come tutti i grandi giochi online che vanno avanti da quasi un decennio, Warframe ha un problema nell'accogliere i nuovi giocatori. Dopo le prime due ore di missioni lineari con una progressione che segue un copione ben preciso, chi comincia l'esperienza in solitaria di questo gioco spaziale viene praticamente lasciato a sé stesso con niente e nessuno che gli spieghi come potenziare l'attrezzatura, come superare molti blocchi artificiali che rallentano la progressione e cosa fare con le molte valute che si hanno a disposizione. Quella sviluppata da Digital Extremes, infatti, è un'esperienza pensata affinché qualcuno vi ci tiri dentro. Una persona che conoscete gioca da anni a Warframe, intuisce il vostro interesse per un'avventura spaziale con qualche ora di farming e vi dice "scaricalo, ti faccio io da sherpa". Così il nuovo arrivato può contare su una voce fidata che lo guida nelle scelte giuste da fare all'inizio dell'avventura per poter arrivare, in una sessantina di ore, a essere pronto per l'endgame. Il giocatore solitario rimasto affascinato da un trailer di gameplay, dagli annunci di una conferenza o dalla storia intricata e profonda, però, si ritrova perso tra i menù, le destinazioni, le missioni e le risorse. In questa guida su come funziona Warframe vediamo come muovere i primi passi e a raggiungere un obiettivo fondamentale: il terzo livello di maestria. Uno dei molti misuratori della progressione del gioco di Digital Extremes, infatti, è il livello di maestria e noi lo abbiamo messo come traguardo perché è il requisito minimo che la maggior parte dei clan richiedono per l'ingresso. La nostra filosofia è la seguente: spiegare l'intero percorso dall'inizio all'endgame di Warframe richiederebbe troppo e conterrebbe decisamente troppi spoiler. Con questa guida, invece, i giocatori solitari arriveranno al livello giusto per trovare una community che riesca ad accompagnarli ovunque vogliano arrivare.

La scelta del primo Warframe Scegliere la macchina da guerra giusta tra Excalibur, Mag e Volt è fondamentale per godersi a pieno le prime ore di gioco di Warframe Dopo la cinematica di introduzione i nuovi arrivati dovranno scegliere il loro primo Warframe, un essere modificato tramite un virus che ha sviluppato dei poteri speciali, rimasto in criostasi per secoli e che sta per risvegliarsi. Per conoscere tutti gli antefatti narrativi alla vostra avventura su Warframe abbiamo redatto una guida dedicata, quindi ora ci concentreremo sulle abilità di ciascuno dei tre Warframe iniziali per aiutarvi a scegliere quello che più si adatta al vostro stile di gioco. Le tre opzioni che avrete a disposizione sono: Excalibur, specializzato nel combattimento corpo a corpo; Mag, che attira i nemici a sé per intrappolarli in una tempesta di proiettili; e Volt che fa del controllo di grandi gruppi di nemici la sua specialità. Scegliere il primo Warframe è importante perché passerete in sua compagnia tutta la fase introduttiva e la prima fase esplorativa senza poterlo cambiare a meno di spendere denaro reale ma questa guida è rigorosamente free to play con una singola eccezione. Questo gioco ha catturato l'attenzione di molti perché ha come punto cardine il combattimento all'arma bianca oltre che con le armi da fuoco, una cosa rara in titoli con il ritmo incalzante e frenetico. Se a conquistarvi è stato proprio questo aspetto di Warframe, allora Excalibur potrebbe essere il compagno giusto per iniziare la vostra avventura. La sua abilità passiva rende ogni spada più potente nelle sue mani, il suo scatto da un nemico all'altro infligge considerevoli danni e aumenta di molto la mobilità, la sua abilità accecante è perfetta per quando siete circondati, può tirare un giavellotto che impala i nemici e la sua ultimate è una spada eterea che fa montagne di danni. Ha due difetti principali: è molto scarso con le armi da fuoco, e più avanti nel gioco riceverete un Excalibur potenziato come ricompensa di una particolare sezione. Se le spade non fanno per voi ma apprezzate comunque il combattimento a distanza ravvicinata allora Mag vi darà molte soddisfazioni perché il suo kit è sostanzialmente quello di Magneto degli X-Men. Può attrarre a sé i nemici, fermare i proiettili in arrivo e lanciarli contro i suoi bersagli, può creare una cupola magnetica intorno a un nemico dove i suoi proiettili rimbalzano più e più volte, e distruggere a distanza tutti gli scudi nemici spappolando le loro ossa. Questo Warframe è ottimo per gli amanti delle armi da fuoco ma fa molto affidamento sulle sue abilità per poter infliggere danno. Gestire al meglio l'energia di un Warframe è fondamentale per non ritrovarsi con le spalle scoperte in un momento concitato In Warframe i poteri speciali non hanno un tempo di ricarica vero e proprio ma consumano un tot della riserva di energia del personaggio. Questa si ricarica raccogliendo delle sfere blu da terra dopo aver abbattuto i nemici, quindi non si possono creare loop di rigenerazione garantita e, soprattutto nelle prime fasi con poche modifiche a disposizione per potenziarsi, gli utilizzatori di Mag potrebbero ritrovarsi facilmente a secco. Se siete degli ottimi manager delle risorse, invece, questo personaggio darà il massimo nelle vostre mani. L'ultima opzione disponibile e quella che ci sentiamo di raccomandare a chi è alla ricerca di un'esperienza il più bilanciata possibile è Volt. Come può suggerire il nome, questo Warframe è il maestro dell'elettricità ed è semplice, intuitivo e ottimo per giocare in gruppo. Le sue abilità sono molto intuitive: un fulmine che danneggia e stordisce i nemici, un sovraccarico di potenza che aumenta la velocità di movimento, di fuoco e di attacco con le spade di sé stesso e degli alleati vicini, uno scudo che può essere grande e immobile o piccolo e mobile e una ultimate che rilascia tanti fulmini in un'area ristretta. Il suo difetto principale è che molti nemici sono resistenti all'elettricità quindi non fa altrettante uccisioni ma la sua versatilità e capacità di sopravvivenza compensano bene questa debolezza e lo rendono perfetto per le prime ore di gioco.

Come funziona Warframe Le meccaniche di Warframe sono tante e complesse ma con questa guida e un po' di abitudine diventeranno naturali anche al più ostinato dei novizi Scelto il vostro primo Warframe e finita la missione introduttiva è il momento di rimboccarsi le maniche e affrontare la Mappa Stellare. L'obiettivo resta quello di raggiungere il livello di maestria tre, quindi iniziamo con tutte quelle attività che vi faranno avanzare di livello: se una destinazione della Mappa Stellare pulsa di blu vuol dire che non l'avete mai fatta, completarla la prima volta vi farà guadagnare punti esperienza, ma farmarla non vi aiuterà a progredire in questo senso. Ogni Warframe ha un'arma primaria, un'arma secondaria, un'arma bianca e un compagno (robotico o animale che sia) con un livello che va da 1 a 30. Guadagnare questi livelli contribuirà alla maestria, usare un qualunque equipaggiamento al livello massimo, al contrario, non vi farà progredire. La strategia, nelle prime fasi, è quindi di fare contenuti nuovi con attrezzatura che non avete portato al livello massimo. Insieme al vostro primo Warframe riceverete anche un'arma primaria a scelta tra un fucile d'assalto e un arco, noi consigliamo caldamente il primo; riceverete anche un'arma secondaria, mentre una delle primissime missioni vi darà sia un compagno robotico sia un compagno animale. Con l'avanzare dei livelli di ciascun pezzo di equipaggiamento, poi, sbloccherete dei "punti" che potrete spendere per equipaggiare le modifiche, dei potenziamenti passivi che sono alla base della costruzione delle build all'interno di Warframe. Ogni modifica ha un costo in "punti" ma questi non vengono spesi, solo occupati: rimuovere la mod ve li restituirà. Ogni pezzo di attrezzatura ha otto slot in cui inserire le mod, quindi dovrete scegliere con cura cosa equipaggiare e come. Ci sono modifiche che incrementano la salute, altre che aumentano lo scudo, altre ancora che velocizzano la ricarica e altre che aggiungono effetti elementali alle vostre armi come il fuoco o il ghiaccio. I Warframe hanno delle modifiche specifiche così come le armi corpo a corpo, le armi primarie, quelle secondarie e i compagni. Ogni mod, poi, può essere potenziata per incrementare il suo effetto. Per portare un potenziamento come Vitality dal darvi il 15% in più di salute al darvene il 40%, per esempio, dovrete spendere due risorse: i crediti e gli Endo. Più vorrete potenziare una mod più il costo salirà, più "punti" questa occuperà nel vostro Warframe. Otterrete mod ed Endo da qualunque attività farete, anche più copie della stessa quindi sarà fondamentale passare un po' di tempo nella pagina a loro dedicata sulla vostra astronave dove potrete riciclare i duplicati in cambio di una delle due valute o combinare le più scadenti nella speranza di ottenerne una migliore. La Fucina è il cuore pulsante della progressione di Warframe e detterà le risorse da cercare, i boss da sconfiggere e le attività da farmare per avere nuovi pezzi di attrezzatura L'ultimo pezzo del puzzle per comprendere le basi di Warframe è la fucina, che guiderà molte delle vostre attività di farming. Ogni nuovo pezzo di equipaggiamento, sia esso un Warframe, un'arma primaria, secondaria, corpo a corpo o un compagno, può essere assemblato dalla fucina purché abbiate i componenti giusti. I Warframe sono composti da tre componenti principali: i Sistemi, lo Chassis e le Neurottiche. Ognuno di questi tre ha un'origine diversa, oggetti per ciascun Warframe, e nella maggior parte dei casi non è un drop garantito dell'attività che lo ha tra le ricompense. Qui entra in gioco il farming: per ottenere quello che consigliamo come secondo Warframe dopo aver portato al livello massimo lo starter, infatti, dovrete ripetere ancora e ancora una missione su Venere chiamata "Fossa", nella speranza che il nemico finale vi dia tutti e tre i componenti del Warframe Rhino. Ogni componente, poi, per essere creato ha bisogno di tre o quattro risorse diverse: nel caso dello Chassis del Rhino, per esempio, di Morfidi, Ferrite e Rubedo. Ognuna delle risorse del gioco ha una chiara destinazione planetaria d'origine: i Morfidi, ad esempio, si trovano su Mercurio, Marte e Phobos, mentre il Rubedo sulla Terra, Marte e su Sedna. Completando missioni della Mappa Stellare in quelle destinazioni otterrete queste risorse spaccando i cristalli che trovate in giro e uccidendo i nemici. Una volta costruiti tutti i componenti (che richiedono in media 12 ore ciascuno) potrete assemblare il vostro nuovo Warframe, un processo che richiede circa tre giorni di tempo reale. Ci sono armi che potrete assemblare direttamente, altre che hanno i componenti da farmare come i Warframe. Costruire il vostro arsenale sarà un'operazione lunga e laboriosa se vorrete restare giocatori free to play, perché solo spendendo denaro reale è possibile saltare il processo di farming in toto. Molti armamenti, però, sono bloccati dietro il livello di maestria quindi solo dopo aver affrontato il gioco per il giusto tempo potrete usare equipaggiamento sempre più potente.