Starfield avrà il supporto per NVIDIA DLSS 3 e 2 attraverso mod, PureDark ne è sicuro

Come abbiamo visto, Starfield è al centro di una partnership con AMD, cosa che probabilmente esclude le tecnologie grafiche NVIDIA almeno al lancio, ma il modder PureDark si è detto sicuro che introdurrà il supporto a NVIDIA DLSS 3 e DLSS 2 già in breve tempo dopo l'uscita grazie a una mod apposita.

La questione sta facendo molto discutere: in seguito all'accordo di partnership con AMD, Starfield è di fatto considerato un'"esclusiva" AMD su PC, cosa che in molti casi significa la mancata compatibilità con le soluzioni tecnologiche di NVIDIA, almeno in un primo periodo.

Sebbene questa soluzione possa avere riflessi positivi su console, visto che anche Xbox Series X|S si basa su tale hardware, per gli utenti PC rappresenta una forte limitazione, anche perché le soluzioni di upscale utilizzate da NVIDIA sono considerate generalmente migliori di quelle AMD come l'FSR 2 già annunciato per Starfield.

Le speranze della community PC sono dunque affidate alla scena dei modder, che si preannuncia già molto presente per Starfield, visto che i giochi Bethesda hanno sempre contato su un supporto poderoso sul fronte mod. Proprio da questo ambito potrebbe arrivare una soluzione, considerando che già il noto modder PureDark si dice sicuro di poter rilasciare una mod apposita per il supporto a DLSS 3 e DLSS 2 al lancio del gioco.