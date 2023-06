Starfield su PC è in partnership esclusiva con AMD, userà FSR 2

Starfield su PC ha una partnership esclusiva con AMD e sfrutterà le tecnologie grafiche della compagnia, come FSR 2, ha confermato Todd Howard con un breve video di presentazione dedicato proprio a questa iniziativa di Bethesda.

Come riferito da Jack Huynh, capo della sezione relativa ai sistemi grafici, Bethesda ha collaborato con AMD in maniera molto stretta, sia per quanto riguarda lo sfruttamento profondo delle potenzialità di Xbox Series X|S sia sul fronte PC, con un lavoro svolto appositamente per cercare di utilizzare le tecnologie specifiche della compagnia su piattaforma Windows.

Si parla, in particolare, di ottimizzazioni specifiche riguardanti la serie di processori Ryzen 7000 e le GPU di serie Radeon 7000, con l'utilizzo di tecnologie grafiche AMD come l'FSR 2, lo sfruttamento del codice in multithreading e altro.

L'altra faccia della medaglia, però, riguarda il mancato sfruttamento delle tecnologie Nvidia. Almeno al lancio, probabilmente non ci sarà modo di utilizzare il sistema DLSS con supporto ufficiale su Starfield, così come le altre tecnologie della compagnia rivale.

Tutto questo è probabilmente derivato anche dal lavoro che Bethesda ha effettuato sull'hardware di Xbox Series X|S, che è basato sull'architettura RDNA 2 di AMD. Qualche settimana fa abbiamo visto il lungo video deep dive con tanti segreti svelati su Starfield, la cui data d'uscita è stata confermata per il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S, dopo essere stato quasi un'esclusiva PS5.