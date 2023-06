Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, un video ci porta a visitare al Mercato Nero

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è tornato a mostrarsi con un nuovo video approfondimento da parte di CD Projekt RED, in questo caso incentrato su una visita al Mercato Nero, una delle nuove ambientazioni che potremo esplorare a fondo all'interno di Dogtown, la zona principale in cui si svolgono gli eventi dell'espansione.

Il Quest Director Pawel Sasko ci porta dunque in giro per l'area in questione, una zona dominata da Kurt Hansen e caratterizzata dall'essere alquanto lontana da occhi indiscreti e della legge.

D'altra parte, in quanto mercenari, abbiamo bisogno di accedere a modifiche e parti che non sono proprio regolamentari, come abbiamo avuto modo di vedere.

Per trovare questi elementi è necessario ricorrere a questa nuova zona nel gioco, un vero e proprio Mercato Nero in cui è possibile fare affari e acquisti vari per incrementare il nostro potenziale distruttivo e le capacità del protagonista.

Non solo: il Mercato Nero è un'area piuttosto vivace anche per la presenza di numerosi NPC, molti dei quali si rivelano importanti per lo sviluppo della storia e per l'apertura di varie quest, oltre ad essere decisamente pittoreschi, in generale.

Fuori dalla giurisdizione della NCPD, il Mercato Nero è una zona franca che attira qualsiasi tipologia di persona particolare, con possibili storie e richieste altrettanto peculiari, in grado di arricchire in maniera notevole l'universo cyberpunk del gioco con una caratterizzazione diversa da quanto abbiamo visto finora.

All'Xbox Games Showcase 2023 abbiamo visto la data d'uscita di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty fissata a settembre, mentre nei giorni scorsi è emerso un video confronto tra PS5, Xbox e PC da Digital Foundry.