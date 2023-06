Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, un video confronto tra PS5, Xbox e PC da Digital Foundry

I tech enthusiast di Digital Foundry ci propongono una prima video analisi delle versioni PS5, Xbox Series X e PC di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty basata su tre video B-Roll che mostrano lo svolgimento della medesima missione su tutte e tre le piattaforme.

Le versioni PS5 e Xbox Series X girano entrambe nelle modalità performance a 60 fps. Digital Foundry afferma che questa versione ora sembra offrire una risoluzione massima di 1440p, ma che dato che entra in gioco il dynamic resolution scaling (DRS) potremmo trovarci anche in situazioni dove la risoluzione nativa è di 900p upscalata in 4K tramite FSR2. Per il resto, le versioni PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sembrano piuttosto simili tra loro in termini di impatto visivo.

Lato framerate, entrambe le console non riescono a mantenere costantemente i 60 fps, con Xbox Series X che si aggira tra i 50 - 60 fps, mentre PS5 offre prestazioni leggermente peggiori, assestandosi trai 45 - 60 fps. Chiaramente parliamo di una build non definitiva, quindi per avere un quadro completo di prestazioni e grafica sarà necessario attendere il lancio dell'espansione.

La versione PC è invece una storia differente, visto che il B-Roll inviato da CD Projekt RED mostra il gioco con il framerate del filmato bloccato a 30 fps, impostazioni ultra e raytracing Overdrive attivo, dimostrando il massimo potenziale del gioco su una configurazione di alto livello.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà disponibile su PC e console dal 26 settembre 2023.