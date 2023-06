Fortnite: sono arrivate Ciri e Yennefer da The Witcher 3: Wild Hunt

Ciri e Yennefer nelle loro versioni di The Witcher 3: Wild Hunt sono arrivate oggi su Fortnite. I giocatori potranno ottenere i loro costumi e una serie di oggetti a tema nel negozio, con alcuni extra che inoltre saranno disponibile gratuitamente completando specifiche attività.

Nello specifico nel negozio di Fortnite, potrete acquistare tramite i V-Buck il costume di Ciri, che include anche il dorso decorativo "Zireael", il piccone "Spada Zireal" e il deltaplano "Basilisco". Il bundle di Yenner, invece, oltre al costume include il dorso decorativo "Teschio di uccello", il piccone "Megascopio di Yennefer" e l'emote Ali Nere.

In collaborazione con Team Unite, Epic Games propone anche due isole a tema The Witcher. La prima è chiamata "Ciri's Escape" e vede Cirilla scappare dal Bianco Gelo. È disponibile con il codice isola 2776-4034-8400. In "Yennefer's Battleground", invece, dovremo farci strada in un campo di battaglia usando spade, archi e magia. È disponibile con il codice 2862-9616-5689.

Entrambe le isole saranno disponibili fino al 5 luglio alle 02:00 ora italiana. Completandole riceverete le seguenti ricompense: