PC e monitor da gioco MSI senza limiti di budget: questa è la vera PC Master RACE!

Beh, se siete tra i fortunati che fanno questi discorsi allora siete nel posto giusto. Tutti gli altri possono comunque restare: questo articolo potrebbe essere un buono stimolo a spremervi le meningi per tentare di diventare ricchi. Vi avvisiamo però che potrebbe anche causarvi un paio di importanti bordate di depressione con la consapevolezza brutale di non essere all'altezza della master race.

Giocare su PC può essere un hobby costoso e che richiede moltissimo tempo libero, specie quando si vogliono prestazioni al top visto che è necessario ricercare le componenti più adatte alle proprie esigenze. Studiare una configurazione, cercare i pezzi online su siti diversi, assemblarli e incrociare le dita sperando di non avere problemi di compatibilità (e di non aver fatto errori): ma perché farlo quando non si hanno problemi di budget?

Il PC: MSI MEG Trident X2

Sua maestà MEG Trident X2 con Nvidia 4090 e Intel Core i9 13900KF

Partiamo ovviamente da lui, il protagonista indiscusso, il PC: un MSI MEG Trident X2 13NUI-035IT che non deve chiedere mai "ci gira questo gioco?", equipaggiato con CPU Intel Core i9-13900KF, GPU Nvidia RTX 4090 Ventus da 24 GB, 32 GB (2x 32 GB) di memoria RAM, 2 TB di SSD M.2 PCIe 4.0 Samsung e scheda di rete 802.11 AX (WiFi 6E) che supporta anche il Bluetooth 5.3. Il tutto alimentato da un gigantesco alimentatore da ben 1000 Watt con certificazione 80 Plus Gold.

Di seguito alcune immagini un po' piccanti delle componenti interne (tranquilli che in questo caso non serve essere maggiorenni per guardarle).

Insomma parliamo di un vero mostro, che abbiamo avuto tempo di mettere alla prova con una manciata di giochi senza riscontrare mai un intoppo. Vi lasciamo qui sotto qualche benchmark a titolo informativo, anche perché non capita tutti i giorni di veder girare Cyberpunk 2077 tutto al massimo in 4K con una media di 100 fps.

Il benchmark con F1 22

Cyberpunk 2077 tutto al massimo gira "benino" in 4K, dai

Un altro test interessante arriva con 3D Mark: qui non solo abbiamo un ottimo punteggio sullo Speed Way singolo, ma anche lo Stress Test ci ha dato risultati interessanti. In particolare possiamo notare una perfetta funzionalità del sistema di raffreddamento, che previene il temuto thermal throttling e garantisce prestazioni e frequenze su valori pressoché identici in ognuno dei 20 loop consecutivi eseguiti dal software.

Il punteggio del MEG Trident X2 su 3D Mark Speed Way

Il punteggio del MEG Trident X2 su 3D Mark Speed Way Stress Test

Ma al di là delle prestazioni, per cui garantiscono i punteggi nei benchmark oltre che la scheda tecnica, questo MSI si distingue anche per un design originale eppure molto elegante. Il case completamente nero si divide idealmente in due blocchi: il primo, più stondato, ospita il tasto di accensione, una barra LED che supporta le personalizzazioni Mystic Light e il pannello laterale con ampia griglia di areazione che ci ha dato accesso alle componenti che avete visto poc'anzi; l'altro, di un nero tanto lucido da intimidire chiunque si avvicini non indossando un paio di guanti, ospita 2 porte USB 3.2 Gen 1 Type A e 1 USB 3.2 Gen 2 Type C, oltre a un ingresso 3.5mm per le cuffie e uno separato per il microfono.

Sul retro la scheda madre dispone di altre 3 USB 3.2 Gen 2 Type A e 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type C, una porta Ethernet 1,0 GB/s e una 2,5 GB/s. Sul frontale troviamo invece un piccolo display touchscreen, chiamato HMI 2.0, che ci permette di osservare direttamente lo stato del sistema e apportare modifiche alle prestazioni. Le funzioni supportate includono Smart Crosshair, Optix Scope e Night Vision per regolare la luminosità.

Il prezzo lo lasciamo indovinare a voi: fateci sapere la vostra ipotesi nei commenti qua sotto e non barate andando a vedere la soluzione che trovate alla fine del prossimo paragrafo. Noi vi osserviamo.