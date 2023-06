Sonic Origins Plus disponibile da oggi: è la raccolta dei Sonic classici

L'editore giapponese SEGA ha annunciato che la raccolta Sonic Origins Plus, contenente tutti i Sonic classici, è disponibile da oggi. Si tratta di una versione riveduta e corretta della raccolta Sonic Origins, con più giochi e più extra.

Leggiamo il riepilogo delle novità introdotte: "Sonic Origins Plus aggiunge una serie di contenuti emozionanti, tra cui 12 titoli per Game Gear e, per la prima volta in assoluto, Amy Rose come personaggio giocabile in Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD." Inoltre, la raccolta aggiunge "la possibilità di giocare nei panni di Knuckles in Sonic CD, con una serie di nuovi percorsi progettati per le sue abilità uniche."

Viene specificato anche che i giochi per Game Gear sono emulati. Leggiamone l'elenco completo:

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Sonic Blast

Sonic Chaos

Sonic Drift

Sonic Drift Racing

Sonic Labyrinth

Sonic Spinball

Sonic the Hedgehog (8-bit)

Sonic the Hedgehog 2 (8-bit)

Sonic Triple Trouble

Tails Adventure

Tails' Skypatrol

Infine, SEGA ci ha ricordato che Sonic Origins Plus "include anche tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in precedenza per Sonic Origins", che sono il Pacchetto Musiche classiche e il Pacchetto Divertimento premium.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Sonic Origins Plus. La raccolta è disponibile al prezzo consigliato di 39,99€ su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Chi già possiede Sonic Origins potrà passare a Sonic Origins Plus spendendo soltanto 9,99€.