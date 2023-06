Quakecon 2023: John Carmack sarà all'evento, è uno dei fondatori di id Software

John Carmack, storico sviluppatore di DOOM e Quake, nonché uno dei padri fondatori di id Software, ha annunciato che sarà presente al QuakeCon 2023. Si tratta di un gradito ritorno per i fan delle serie della compagnia, nate praticamente tutte da lui.

Carmack: "Sono felice di annunciare che io e @Project2501_117 (sua moglie Ndr) saremo al QuakeCon di quest'anno, con la benedizione ufficiale di id. Ero un po' preoccupato di non essere il benvenuto a causa dell'affare Zenimax / Oculus, ma è andato tutto per il meglio! Avremo i nostri visori VR nel BYOC (Bring-Your-Own-Computer, storico lan party caratteristico dei QuakeCon Ndr), ma mi aspetto che sarà un ritorno al primo Quakecon con molti discorsi improvvisati nei corridoi."

Naturalmente in molti hanno risposto con gioia alla notizia, visto che Carmack è rimasto nel cuore di tantissimi appassionati. Chissà se in qualche modo parteciperà a qualche annuncio, visto che si parla di una versione rimasterizzata di Quake 2 in arrivo. Staremo a vedere. Intanto è bello sapere che abbia fatto pace con la sua vecchia compagnia, visto che senza di lui non esisterebbe.

Il QuakeCon 2023 si terrà dal 10 al 13 agosto 2023 a Grapevine, Texas.