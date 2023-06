PS5: Nixxes lavora a nuove remaster e porting per PC

Nixxes, uno dei team dei PlayStation Studios di Sony, oltre ai porting per PC delle esclusive PS5, sta lavorando anche a delle nuove remaster dei giochi di maggior successo delle passate generazioni.

La conferma arriva da un video dietro le quinte pubblicato dal canale YouTube di PlayStation interamente dedicato al team situato nei Paesi Bassi, dove il lead engineer Coen Frauenfelder nel presentare il lavoro di Nixxes ha dichiarato:

"Quello che offriamo per i PlayStation Studios sono porting per PC di alta qualità e inoltre lavoriamo sempre di più nella creazione di remaster".

Per chi non lo sapesse, Nixxes è uno studio specializzato nelle conversioni dei giochi per PC che è stato acquisito da Sony nel 2021. Tra i porting realizzati citiamo ad esempio quelli di Marvel's Spider-Man Remastered e Miles Morales e quello di Ratchet & Clank: Rift Apart in arrivo il prossimo 26 luglio.

Il loro lavoro in ambito PC dunque è ben noto, mentre in molti probabilmente non si aspettavano la realizzazione di nuove remaster dei vecchi giochi dei PlayStation Studios. Nel video purtroppo non vengono offerti ulteriori dettagli in merito, dunque non ci resta che attendere i prossimi eventi Sony per saperne di più.

Oltre allo scontatissimo Bloodborne, quali giochi delle vecchi console PlayStation vi piacerebbe rigiocare in versione rimasterizzata?