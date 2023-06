Quake 2 Remastered classificato in Corea: annuncio in arrivo al QuakeCon 2023?

Quake 2 Remastered è comparso nell'elenco dei titoli classificati in Corea dall'ente preposto alla catalogazione dei giochi per fasce di pubblico, ovvero il Game Rating and Administration Committee, cosa che fa pensare a un possibile annuncio del gioco nel corso del QuakeCon 2023.

L'idea è piuttosto verosimile, considerando come il titoli rimbalzi da tempo tra le voci di corridoio e che il primo capitolo ha già ricevuto un trattamento remaster di recente. Anzi, andando a guardare proprio quest'ultimo, notiamo che Quake Remastered spuntò nel 2021 nelle liste della commissione coreana proprio qualche mese prima del suo annuncio, che avvenne al QuakeCon 2021.

Questo rinforza l'idea che Quake 2 Remastered possa essere annunciato e presentato nel corso dell'evento dedicato al mondo di iD Software, che da tempo include anche novità riguardanti le produzioni Bethesda in generale, pur rimanendo comunque fortemente legato agli sparatutto classici della compagnia.

Il QuakeCon 2023 è stato annunciato lo scorso aprile con un ritorno alla formula classica in presenza dopo anni di interruzione forzata: si terrà dal 10 al 13 agosto 2023 a Grapevine in Texas e riproporrà anche lo storico LAN Party "BYOC", in cui gli utenti potranno portarsi da casa il proprio computer e l'attrezzatura per giocare in multiplayer.